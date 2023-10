When Is Kumari Puja in Navratri 2023 : ఈ ఏడాది దేవీ శరన్నవరాత్రులు అక్టోబర్ 15 నుంచి ప్రారంభమైన విషయం తెలిసిందే. అక్టోబర్ 24 వరకు కొనసాగనున్నాయి. నవరాత్రుల్లో ఎనిమిదో రోజు(అష్టమి తిథి) చాలా ముఖ్యమైనది. ఆ రోజు అమ్మవారి ఎనిమిదో రూపమైన మహాగౌరిని పూజించడంతోపాటు కన్యా పూజ కూడా చేస్తారు. దీనినే కొన్ని చోట్ల కుమారి పూజ అని కూడా పిలుస్తారు. అయితే.. ఈ సంవత్సరం అష్టమి తిథి అక్టోబర్ 21, 2023 రాత్రి 9.53 గంటల నుంచి 22, 2023 రాత్రి 7:58 గంటల వరకు ఉంది. తదుపరి నవమి తిథి ఉంది. ఈ రెండు రోజుల్లో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో.. కన్యా/కుమారి పూజ అంటే ఏమిటో చూద్దాం.