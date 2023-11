MIM Party Will Win Again at Old city in Telangana : పాతబస్తీలో ఏకచత్రాధిపత్యం వహిస్తున్న ఎంఐఎం(MIM)ను.. నాంపల్లి, యాకుత్‌పుర నియోజకవర్గాలు కలవర పెడుతున్నాయి. నాంపల్లిలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఫిరోజ్‌ ఖాన్ గట్టి పోటీ ఇస్తున్నారు. సిట్టింగ్‌ ఎమ్మెల్యే మెరాజ్‌ హుస్సేన్‌పై వ్యతిరేకత రావడంతో.. ఆయన్ని యాకుత్‌పురకు మార్చారు. అయితే అక్కడ కూడా మజ్లిస్‌కు తీవ్ర పోటీ(Congress vs MIM) ఎదురవుతోంది. మజ్లిస్ బచావో తెహ్రిక్-ఎంబీటీ నుంచి అంజదుల్లా ఖాన్‌ హోరాహోరీ తలపడుతున్నారు.