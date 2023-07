Kashmir Militant Attack : జమ్ముకశ్మీర్​లో మరోసారి రెచ్చిపోయారు. షోపియాన్ జిల్లాలోని గగ్రాన్ ప్రాంతంలో గురువారం సాయంత్రం ముష్కరులు జరిపిన కాల్పుల్లో అన్వల్​ థోకర్​, హీరా​లాల్​, పాంటూ అనే ముగ్గురు వలస కార్మికులు గాయపడ్డారు. వీరంతా బిహార్​లోని సుపౌల్​ జిల్లాకు చెందిన వారుగా గుర్తించారు. క్షతగాత్రులను వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించి ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. మెరుగైన చికిత్స కోసం శ్రీనగర్‌కు తరలించారు. అనంతరం.. దాడి జరిగిన ప్రాంతానికి చేరుకున్న భద్రతాబలగాలు తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాయి. ఉగ్రవాదుల కోసం వేట ప్రారంభించాయి.

#Terrorists fired upon three outside #labourers in #Shopian. Injured persons are Anmol Kumar, Pintu Kumar Thakur and Heralal Yadav, all residents of Distt Supaul, Bihar, being shifted to hospital. Cordon being launched.@JmuKmrPolice