Which Mee Seva Services We Get on Mobile : గతంలో ఏదైనా ధ్రువీకరణ పత్రం పొందాలన్నా.. ఏవైనా సేవలు పొందాలన్నా.. ఆయా సంబంధిత ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ రోజుల తరబడి తిరగాల్సి వచ్చేది. కానీ.. "మీ సేవ" కేంద్రాలు ఏర్పాటైన తర్వాత పరిస్థితిలో చాలా మార్పు వచ్చింది. ప్రస్తుతం సొంత ఊరిలోనే "మీ సేవ" కేంద్రాల ద్వారా జనాలు కావాల్సిన పనులు పూర్తి చేసుకుంటున్నారు. అయితే.. మారుతున్న టెక్నాలజీ అవకాశాలను మరింత విస్తృతం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే.. "మీ సేవ" కేంద్రాలకు వెళ్లకుండా పలు రకాల సేవలను ఫోన్ ద్వారానే పొందే అవకాశం వచ్చింది. మరి.. మీ సేవ కేంద్రాలు(Mee Seva Centers) ఏయే సేవలు అందిస్తున్నాయి? మొబైల్​ ద్వారా ఎలాంటి సేవలను పొందవచ్చు? వంటి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Mee Seva Services on Mobile in Telangana : 'మీ సేవ' ద్వారా ప్రజలకు ఆన్​లైన్​ ద్వారా.. వివిధ రకాల సేవలు అందిస్తున్నాయి. ఈ "మీ సేవ" కేంద్రాలు ప్రస్తుతం సుమారు 150కి పైగా ప్రభుత్వ, 600లకు పైగా ప్రైవేట్ కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన ఆన్​లైన్​ చెల్లింపుల సేవలను అందిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లా, మండల, గ్రామీణ కేంద్రాల్లో కొన్ని వేల సంఖ్యలో ఉన్న ఫ్రాంచైజ్ కేంద్రాల ద్వారా ఆన్​లైన్ సేవలను తెలంగాణ సర్కార్ అందిస్తోంది. ఆ సేవలను ఓసారి చూస్తే..

Birth Certificate Telangana : జనన ధ్రువీకరణ పత్రం పొందడం ఎలా.. ?

"మీ సేవ" ద్వారా అందే సేవల జాబితా :

ఆధార్

వ్యవసాయం

సీడీఎంఏ

పౌర సరఫరాలు

పరిశ్రమల కమిషనరేట్

ఫ్యాక్టరీల శాఖ

పోలీసు శాఖకు సంబంధించిన సేవలు

విద్యకు సంబంధించిన సేవలు

ఎన్నికలకు సంబంధించిన వివరాలు

ఉపాధికి సంబంధించిన అంశాలు

మునిసిపాలిటీ

గృహ

ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన వివరాలు

సాధారణ పరిపాలనకు చెందిన వివరాలు

మున్సిపల్ అడ్మిన్ శాఖకు చెందిన సేవలు

పరిశ్రమల ప్రోత్సాహకాలు కొత్తవి

ఎన్​పీడీసీఎల్

గ్రామీణాభివృద్ధికి సంబంధించిన సేవలు

సామాజిక సంక్షేమంతో పాటు తదితర సేవలను మీ సేవ కేంద్రాల ద్వారా పొందవచ్చు.

మీ సేవ కేంద్రాల ద్వారా పొందే ప్రయోజనాలివే :

How to get Mee Seva Services in Mobiles :

మొబైల్​ ద్వారా పొందే సేవలు : కుల, ఆదాయ, నివాస, ఆపద్బంధు ధ్రువీకరణ పత్రాలు, అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ వాల్యూ అప్లికేషన్ తదితర రెవెన్యూ సేవలు ఫోన్​ ద్వారా పొందవచ్చు. అలాగే ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్, ట్రేడ్ లైసెన్స్, ఈసీ తీసుకోవడం, పలు రిజిస్ట్రేషన్ శాఖకు సంబంధించిన సేవలు, పంచాయతీ సేవలు కూడా మొబైల్​ ద్వారానే లభిస్తాయి. అయితే.. మీ సేవ కేంద్రాల్లో నిర్వాహకులకు నేరుగా డబ్బులు ఇస్తాం. దానికి బదులు మనం ఇంటర్​నెట్ బ్యాంకింగ్, డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా డబ్బులు చెల్లించి సేవలు పొందాలి.

Mee Seva Services Use Mobiles Procedure :

మొబైల్​లో సేవలు ఎలా పొందాలంటే..

మొదట మీరు తెలంగాణ మీ సేవా వెబ్​సైట్ https://ts.meeseva.telangana.gov.in/ ని సందర్శించాలి.

ఎడమ వైపు హోం కింద ఉండే లాగిన్ ఆప్షన్ ద్వారా సైట్లోకి వెళ్లాలి.

కొత్తగా ఈ వెబ్​సైట్​ను ఓపెన్ చేసిన వారైతే.. ముందుగా మీ ఫోన్ నంబర్, మెయిల్ ఐడీ, చిరునామా, ఆధార్ తదితర వివరాలతో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి.

అనంతరం లాగిన్ అయ్యే సమయంలో కియోస్క్, సిటిజన్, డిపార్ట్​మెంట్ అనే ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి. దాంట్లో సిటిజన్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.

యూజర్ ఐడీ, పాస్​వర్డ్​తో లాగిన్ అయ్యాక అక్కడ అందుబాటులో ఉన్న సేవలు కనిపిస్తాయి.

మీకు కావాల్సిన దానిపై క్లిక్ చేసి ఆయా సేవలను పొందవచ్చు.

