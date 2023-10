సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను మైక్ హోల్​స్టన్ అనే యూజర్ ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో పోస్ట్​ చేశాడు. అలాగే ఆ పోస్ట్ కింద “One of the most venomous snakes in South America. I have so many questions but I also don’t even know what to say.” అనే క్యాప్షన్​ను జోడించాడు. అలా పోస్ట్ చేశాడో లేదో వెంటనే తెగ వైరల్ అయింది. దానిని చూసిన నెటిజన్లు ఒకింత గందరగోళానికి గురయ్యారు. కొంతమంది ఆ వీడియోపై జోకులు వేయగా.. ఇంకొందరు అతని ధైర్యాన్ని ప్రశంసించారు. మరికొందరు మద్యం మత్తులో ఉన్నట్లు భావించారు. ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసిన కొన్ని గంటల్లోనే 87K Views వచ్చాయి.