Mahila Samman Savings Certificate How To Open In Bank:'మహిళా సమ్మాన్‌ సేవింగ్స్‌ సర్టిఫికెట్‌ (MSSC)'కు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం మహిళాలకు ఓ ముఖ్యమైన విషయాన్ని తెలియజేసింది. ఇప్పటి వరకు ‘మహిళా సమ్మాన్‌ సేవింగ్స్‌ సర్టిఫికెట్‌’ ఖాతాను పోస్టాఫీసుల్లో మాత్రమే తెరవడానికి అవకాశం కల్పించిన ప్రభుత్వం.. తాజాగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులకు అనుమతిచ్చింది. అంటే ఇకపై బ్యాంకుల ద్వారా కూడా ‘మహిళా సమ్మాన్‌ సేవింగ్స్‌ సర్టిఫికెట్‌’ ఖాతాను తెరవచ్చన్నమాట. అయితే, ఈ ‘మహిళా సేవింగ్స్ స్కీమ్ అంటే ఏమిటి..?, ఈ పథకంలో చేరేందుకు ఖాతాను ఎలా తెరవాలి..?, ఏయే బ్యాంకులకు ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది..?, ఈ పథకం ద్వారా మహిళాలకు ఎంత శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది..?, కాల వ్యవధి ఎంత..? అనే వివరాలను ఈ వ్యాసంలో తెలుసుకుందాం.

మహిళా సమ్మాన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ అంటే ఏమిటి..

What is Mahila Samman Savings Scheme?: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మహిళలు పెట్టుబడులు పెట్టేలా వారిని ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 2023 బడ్జెట్‌లో కేవలం మహిళల కోసం వన్‌-టైమ్‌ సేవింగ్స్‌ స్కీంను ప్రవేశ పెట్టింది. ఈ స్కీం ద్వారా ‘మహిళా సమ్మాన్‌ సేవింగ్స్‌ సర్టిఫికెట్‌’ను అందిస్తోంది.

12 ప్రభుత్వ, 4 ప్రైవేటు బ్యాంకులకు అనుమతి

12 government and four private banks are allowed: ఇప్పటివరకూ ఈ ఖాతాను పోస్టాఫీసుల్లో మాత్రమే తెరవడానికి అవకాశమిచ్చిన కేంద్ర ప్రభుత్వం.. ఇప్పుడు 12 ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులకు, నాలుగు ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులకు అనుమతి ఇచ్చింది. అంటే 12 ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లోనూ ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీంతోపాటు ప్రైవేట్‌ బ్యాంకులైన ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్‌, యాక్సిస్‌ బ్యాంక్‌, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్‌, ఐడీబీఐ బ్యాంకుల ద్వారా కూడా మహిళలు ఈ స్కీమ్‌లో చేరవచ్చు.

వడ్డీ రేటు

Interest rate.. ఈ మహిళా సమ్మాన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ పథకం ప్రభుత్వ హామీ ఉన్న పథకం. దీనిపై 7.5% ఫిక్స్‌డ్‌ వడ్డీ రేటు లభిస్తుంది. ఖాతాదారురాలి కుమార్తె మెచ్యూరిటీ సమయంలో డిపాజిట్‌ చేసిన మొత్తం వడ్డీని కలిపి ఇస్తారు.

ఈ పథకం కాల వ్యవధి

Duration of this scheme: ఇక ఈ స్కీమ్‌ కాలవ్యవధి విషయానికొస్తే.. రెండేళ్ల కాల పరిమతి మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ స్కీమ్‌ ద్వారా 2023, ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి 2025 మార్చి 31 వరకు మాత్రమే మదుపు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. డిపాజిట్‌ను 2 ఏళ్లు ఉంచితే, వడ్డీ కూడా 2 ఏళ్ల సమయానికి మాత్రమే చెల్లిస్తారు. మెచ్యూరిటీ అనంతరం కూడా డిపాజిట్‌ను ఈ స్కీమ్‌లో ఉంచితే.. మరో 2 ఏళ్ల కాలానికి పొదుపు ఖాతా వడ్డీ మాత్రమే దక్కుతుంది.

ఈ స్కీమ్‌కు ఎవరు అర్హులు

Who is eligible for this scheme?: ఈ పథకంలో చేరే మహిళ తన కోసం లేదా మైనర్‌ బాలిక తరఫున సంరక్షకుడు ఖాతాను తెరవొచ్చు.

కనీస డిపాజిట్ ఎంత

What is the minimum deposit?: ఈ పథకం కింద కనీస డిపాజిట్‌ రూ.1000 నుంచి గరిష్ఠంగా రూ.2 లక్షల రూపాయలు పొదుపు చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి రూ.2 లక్షల్లోపు డిపాజిట్‌ చేస్తే మళ్లీ డిపాజిట్‌ చేయడానికి 3 నెలలు వేచి ఉండాలి.

ఉపసంహరణ

Withdrawal: ఖాతా ప్రారంభించిన ఒక సంవత్సరం తర్వాత అర్హత పొందిన మొత్తంలో 40శాతం ఉపసంహరణకు ప్రభుత్వం అనుమతిస్తుంది.

మెచ్యూరిటీకి ముందే ఖాతాను క్లోజ్‌ చేయొచ్చా

Can the account be closed before maturity?: ఖాతాదారుడు మరణించిన సందర్భంలో ఖాతాను ముందుగానే మూసేయొచ్చు. ఖాతాదారుడు తీవ్ర ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు సంబంధిత పత్రాలను సమర్పించి ఖాతాను ముందుగానే క్లోజ్‌ చేయొచ్చు. ఇలాంటి సందర్భంలో డిపాజిట్‌, వడ్డీ కలిపి ఇచ్చేస్తారు. అయితే, ఖాతా తెరిచిన 6 నెలల తర్వాత ఎటువంటి కారణం చెప్పకుండా ఖాతాను మూసివేస్తే.. అప్పుడు వడ్డీపై 2% కోత విధిస్తారు. అంటే డిపాజిట్‌ మొత్తం 5.5% వడ్డీ మాత్రమే చెల్లిస్తారు.

