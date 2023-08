Kisan Credit Card Yojana Benefits : తొలకరి మొదలైతే దుక్కి దున్నడం దగ్గర్నుంచి.. విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగు మందులు అంటూ.. పెట్టుబడి కోసం రైతు చేతిలో చాలా డబ్బు ఉండాలి. కానీ.. మెజారిటీ చిన్న, సన్నకారు రైతులున్న ఈ దేశంలో లిక్విడ్ క్యాష్ ఎలా ఉంటుంది? అందుకే.. వడ్డీ వ్యాపారుల వద్దకు పరుగులు పెడతారు. భార్య నగలు తాకట్టు పెడతారు. అధిక వడ్డీలకు అప్పులు తెచ్చి సాగు చేస్తారు. వ్యవసాయం వైకుంఠపాళి ఆటగా మారిన ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో.. నకిలీ విత్తనాలు, కల్తీ పురుగు మందులు, అకాల వర్షాలు, వర్షాభావ పరిస్థితులను దాటితేగానీ.. పంట చేతికి రాదు. ఇందులో ఏ పాము నోట్లో చిక్కినా.. అన్నదాతలు సర్వం కోల్పోయినట్టే! చేసిన కష్టం బూడిదపాలైపోగా.. తెచ్చిన అప్పులు వడ్డీల రూపంలో కుప్పలుగా పెరిగిపోతుంటాయి. ఇలాంటి ప్రమాదాల నుంచి రైతులకు ఆపన్నహస్తం అందించేందుకు ప్రభుత్వాలు పలు పథకాలు ప్రవేశపెట్టాయి. అందులో ఒకటే కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు యోజన. అన్నదాతకు తక్కువ వడ్డీకే రుణం అందించడం ఈ పథకం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. మరి, ఈ కార్డును ఎలా తీసుకోవాలి? దాన్నుంచి రుణం ఎలా పొందాలి? అర్హతలు ఏంటి..? దరఖాస్తు ఎలా చేయాలి? వంటి వివరాలను ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు వల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటి..?

Uses of Kisan Credit Card : పీఎం కిసాన్ యోజన పథకం కింద.. కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ యోజన (KCC) పథకాన్ని కేంద్రం తీసుకువచ్చింది. దీన్ని 1998లో తొలిసారిగా ప్రారంభించారు. ఒకసారి కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు తీసుకంటే.. దీని కాల పరిమితి ఐదు సంవత్సరాలు. ఈ ఐదేళ్ల కాలంలో రూ.3 లక్షల వరకు రుణం అందుతుంది. ఇందుకుగానూ వడ్డీ 4% లేదా అంతకన్నా తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ రుణం ఇచ్చే ముందు.. రైతు ఆదాయం, అతని గత రుణ చరిత్ర, ఎంత వ్యవసాయ భూమి ఉంది? వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని ఎంత రుణం ఇవ్వాలనేది నిర్ణయిస్తారు. వాస్తవానికి వడ్డీ రేటు ఏడాదికి 7% ఉంటుంది. అయితే.. తీసుకున్న రుణాలు ఏడాదిలోపు చెల్లించే రైతులకు వడ్డీ రేటు 3% తగ్గిస్తారు. అందువల్ల.. కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు వార్షిక వడ్డీ రేటు 4% మించదన్నమాట.

ఏ బ్యాంకులు అందిస్తున్నాయి..?

KCC Offering Banks List : కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డును దేశంలోని అన్ని ప్రముఖ బ్యాంకులూ అందిస్తాయి. ప్రభుత్వ బ్యాంకులతోపాటు ప్రైవేటు బ్యాంకులు కూడా ఈ సేవను అందిస్తున్నాయి. బ్యాంకుల వద్దకు వెళ్లడం ద్వారా.. లేదా ఆన్ లైన్లో స్వయంగా కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవడం ద్వారా కిసాన్ కార్డును పొందే అవకాశం ఉంది. భూ యజమాని నుంకి కౌలు రైతుల వరకు ఎవ్వరైనా తీసుకోవచ్చు.

కిసాన్ కార్డు ఎలా పొందాలి..?

కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు పొందాలనుకునే వారు.. KCC దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను నింపాలి.

ఏ బ్యాంకు నుంచైతే.. కార్డు పొందాలనుకుంటున్నారో.. ఆ బ్యాంకు పరిధిలో నివాసం ఉండాలి.

గుర్తింపు కార్డుగా.. ఆధార్ కార్డ్ / ఓటర్ ఐడీ / డ్రైవింగ్ లైసెన్సు / పాన్ కార్డు / పాస్‌పోర్టులలో ఏదో ఒకటి సమర్పించాలి.

దరఖాస్తుదారు పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫొటో

భూమికి సంబంధించిన పత్రాలు, బ్యాంక్ కోరే ఇతర పత్రాలు.

దరఖాస్తు ఎలా చేయాలి..?

కిసాన్ కార్డు (Kisan Credit Card ) కోసం అప్లై చేయాలని అనుకుంటే.. సంబంధిత బ్యాంక్ వెబ్‌సైట్‌లోకి లాగిన్ కావాలి.

హోమ్ పేజీలో రుణాల ఆప్షన్ సెలక్ట్ చేసుకొని.. అందులో "KCC" ఆప్షన్ ను ఎంచుకోవాలి.

అక్కడి సమాచారాన్ని పూర్తిగా చదివి.. అడిగిన సమాచారం ఇవ్వాలి.

అంతా పూర్తయిందనుకున్న తర్వాత.. సబ్మిట్ బటన్‌ క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది.

మీరు దరఖాస్తు చేసినట్టుగా ఒక రిఫరెన్స్ నంబర్‌ పొందుతారు. కార్డు స్టాటస్ ను తెలుసుకునేందుకు ఈ నంబర్ ఉపయోగపడుతుంది.

KCC క్రెడిట్ పరిమితి పెంచుకోవచ్చా..?

Kisan Card Credit Limit : ఐదేళ్లపాటు అమలులో ఉండే కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా.. 3 లక్షల రుణాన్ని బ్యాంకులు అందిస్తాయి. ఒకవేళ ఈ పరిమితిని పెంచుకోవాలని భావిస్తే.. మొదటిసారే సాధ్యపడదు. తీసుకున్న రుణాన్ని సకాలంలో చెల్లించడం ద్వారా.. మీ సిబిల్ స్కోరును పెంచుకోవాలి. ఆ విధంగా బ్యాంకుల నమ్మకాన్ని చూరగొంటే.. అప్పుడు ఎక్కువ రుణాన్ని పొందే వీలుంది.

కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు నుంచి డబ్బులు డ్రా చేయవచ్చా?

Can We Draw Money With Kisan Credit Card? : కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ నుండి నగదు డ్రా చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. వ్యవసాయానికి సంబంధించిన పరికరాలను కొనుగోలు చేయడానికి.. కార్డు నుంచి డబ్బు ఉపసంహరించుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ కార్డు ఉన్నవారికి రుణ సదుపాయంతో పాటు.. రైతులకు అదనంగా పంట బీమా లభిస్తుంది.