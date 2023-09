IT Employees Protest in Hyderabad Over Chandrababu Arrest : స్కిల్ డెవలప్​మెంట్ కేసు(Sill Development Case)లో టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు(Chandrababu Arrest) అక్రమ అరెస్టుకు నిరసనగా ఇవాళ సాప్ట్ వేర్​ ఉద్యోగులు ఆందోళనకు దిగారు. రాజకీయ కక్షతోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రిని అర్ధరాత్రి అరెస్టు చేశారంటూ హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలోని విప్రో సర్కిల్ వద్ద ఐటీ ఉద్యోగులు భారీ నిరసన(IT Employees Protest) చేపట్టారు.

'ఐ యామ్ విత్ సీబీఎన్'(I Am With CBN) ప్లకార్డులతో ఉద్యోగులు ధర్నా చేపట్టారు. విప్రో సర్కిల్​లో జరిగిన ఈ నిరసనలో వేలాది మంది ఐటీ ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. 'సైకో పోవాలి - సైకిల్ రావాలి' అంటూ సాఫ్ట్​వేర్ ఉద్యోగులు నినాదాలు చేశారు. వెంటనే చంద్రబాబునాయుడుపై అక్రమ కేసులు ఉపసంహరించుకోని.. ఆయనను విడుదల చేయాలని వారంతా డిమాండ్ చేశారు. ఈ నిరసనతో విప్రో జంక్షన్​లో ట్రాఫిక్ జాం ఏర్పడింది. దీంతో పోలీసులు అక్కడకు చేరుకుని ఈ కార్యక్రమానికి ఎలాంటి అనుమతి లేదంటూ ఉద్యోగులను వెనక్కి పంపుతున్నారు.

IT Employees Protest at Wipro Circle in Hyderabad : చంద్రబాబు అరెస్టుకు నిరసనగా హైదరాబాద్​లోని విప్రో సర్కిల్​ వద్ద ఐటీ ఉద్యోగులు మానవహారం నిర్వహించారు. ఆయన వల్లే ఇప్పుడు తామీస్థాయిలో ఉన్నామని వాపోయారు. ఐటీ ఉద్యోగుల నినాదాలతో హోరెత్తిన విప్రో సర్కిల్​.. భారీగా పోలీసులు మోహరించారు. పోలీసులు మోహరించిన ఉద్యోగులు వెనక్కి తగ్గలేదు. న్యాయం కావాలంటూ నినాదాలు చేశారు. విప్రో సర్కిల్​ నుంచి ఔటర్​ రింగ్​ రోడ్డు వరకు ఐటీ ఉద్యోగులు ర్యాలీ నిర్వహించారు. అయితే ఐ యామ్​ విత్​ సీబీఎన్​ కార్యక్రమానికి మాత్రం పోలీసులు ఎలాంటి అనుమతిని ఇవ్వలేదు.

TDP Chief Chandrababu Arrest : తమకు జీవితాలను ప్రసాదించిన చంద్రబాబుపై వెంటనే కేసులు ఎత్తివేయాలని ఐటీ ఉద్యోగులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో తమ తడాఖా ఏంటో చూపిస్తామని ఆంధ్రప్రదేశ్​ ప్రభుత్వానికి సవాల్​ విసిరారు. చంద్రబాబు అరెస్టు కక్ష సాధింపు చర్యగా ఐటీ ఉద్యోగులు పేర్కొన్నారు. ఆయనపై అవినీతి మరకలు అంటించేందుకు.. ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. నారా చంద్రబాబును అక్రమ కేసులతో అరెస్టు చేసిన జైలులో పెట్టారని ఆవేదన చెందారు. ఏపీలో నాలుగేళ్లుగా ఎలాంటి అభివృద్ధి జరగలేదని కుండబద్ధలు కొట్టారు.

