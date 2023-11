Huge Amount of Money Seized in Telangana : ఎన్నికలొచ్చిన ప్రతీసారి ప్రలోభాల అంశం ప్రస్తావనకు వస్తుంది. పనితీరు, హమీలతో ఓటరు దేవుణ్ని ప్రసన్నం చేసుకొని మద్దతు పొందాల్సిన రాజకీయ పార్టీలు, నేతలు.. ప్రలోభాల సాయంతో గెలవాలని చూస్తుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ తంతు ఒకప్పుడు రహస్యంగా సాగినా.. ప్రస్తుతం బాహాటంగానే నడుస్తోంది. ఆన్‌లైన్, డిజిటల్ లావాదేవీలు కలిసొచ్చాయి. డబ్బులు పంపిణీ చేస్తుంటే ఫిర్యాదు చేయడం, పట్టించాల్సింది పోయి.. డబ్బులు ఇవ్వలేదని బహిరంగంగానే మాట్లాడడం, ఆందోళనలకు దిగే వరకు పరిస్థితి వచ్చింది. దేశంలోనే ఖరీదైన ఎన్నికలు ఎక్కడంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అని చెప్పే పరిస్థితి వచ్చిందని సాక్షాత్తూ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘమే వ్యాఖ్యానించే పరిస్థితి వచ్చింది. ఎన్నికల సన్నద్ధతపై సమీక్ష కోసం హైదరాబాద్ వచ్చిన ఈసీ.. అధికారులతో ప్రలోభాలు, స్వాధీనాల విషయాన్ని పదేపదే ప్రస్తావించింది. తనిఖీల్లో ఉదాసీనత వీడాలంటూ ఘాటుగా హెచ్చరించింది.

Police Check Posts in Telangana : తెలంగాణ ఎన్నికల వేళ కేంద్ర, రాష్ట్ర బృందాలు సంయుక్తంగా పకడ్బందీగా తనిఖీలు చేపడుతున్నాయి. తొలిసారి అటవీ చెక్‌పోస్టులు ఏర్పాటు చేశాం. నగదు, మద్యం కట్టడికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 148 తనిఖీ కేంద్రాలు(Check Posts in Telangana) పనిచేస్తున్నాయి. ఎన్నికల్లో నగదు ప్రవాహ నియంత్రణ విషయంలో సోదాలు విస్తృతంగా చేపట్టాలని ఆదేశాలు ఇచ్చాం. పట్టుబడ్డ వ్యక్తుల నుంచి సొమ్ము స్వాధీనం చేసుకోవడమే కాక.. దాని వెనుక ఉన్న సూత్రధారులను పట్టుకోవాలని సూచించాం. మద్యం, మాదకద్రవ్యాల సరఫరాలో ఎవరి ప్రమేయం ఉందో కనిపెట్టాలని చెప్పాం. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అధికారులు సమన్వయం చేసుకుని పనిచేస్తారు.

Police Seize Huge Amount of Gold and Money : కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అదేశాలు, హెచ్చరికలతో రాష్ట్రంలో తనిఖీలు ముమ్మరం చేశారు. ఈసీ సమీక్ష ముగిసిన మరుసటి రోజు నుంచే డబ్బు, మద్యం, ఇతరత్రాల స్వాధీనం ప్రారంభమైంది. వివిధ అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని పలువురు ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఇతర అధికారులను ఈసీ బదిలీ చేసింది. ఆ ప్రభావం తనిఖీలు, స్వాధీనాలపైనా పడింది. ఎన్నికల షెడ్యూల్ కంటే ముందే సరిహద్దుల్లో 148 చెక్ పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి తనిఖీలు(Inspections in Telangana) ముమ్మరం చేశారు. సరైన వివరాలు లేని నగదు, ఆభరణాలతో పాటు అక్రమంగా సరఫరా చేస్తున్న మద్యం, కానుకలు, గంజాయి స్వాధీనం చేసుకుంటున్నారు. భారీ ఎత్తున స్వాధీనమైన సొత్తు మొత్తం ఇప్పటికే గత ఎన్నికల రికార్డును ఎప్పుడో అధిగమించింది. ఈనెల తొమ్మిదో తేదీ నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న మొత్తం సొత్తు విలువ సుమారు రూ.500 కోట్లు దాటిందని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి వికాస్‌రాజ్‌(Vikash Raj) స్పష్టం చేశారు.