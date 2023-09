Find Blood Banks in Online: కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల కోసం.. రక్తం కావాలని అడిగే వారిని గమనిస్తూనే ఉంటాం. ఆస్పత్రి కారిడార్‌లో రక్తం కోసం ఆందోళన పడుతూ తిరిగే రోగి సంబంధీకులను చూస్తూనే ఉంటాం. ఒక్కొక్కసారి అరుదైన బ్లడ్​ గ్రూపులు దొరకడం కూడా కష్టంగా ఉంటుంది. అనుకోకుండా తలెత్తే అనారోగ్య పరిస్థితులు, ప్రమాదాలు ఏర్పడినప్పుడు రక్తం కోసం ఎక్కడకు వెళ్లాలి? ఎవరిని సంప్రదించాలి? అనే విషయం గురించి చాలా మందికి తెలియదు. అలాంటి వారు.. ఆన్​లైన్​లో ఎలా బ్లడ్ సేకరించాలో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

సాధారణంగా పేటీఎం లో బిల్లులు పే చేయడం, మనీ ట్రాన్స్​ఫర్​, లోన్స్​ తీసుకోవడం, టికెట్​ బుకింగ్​, ఇన్సూరెన్స్​, గేమ్స్​ ఆడుకోవడం లాంటి ఫీచర్ల గురించి అందరికీ తెలుసు. అయితే.. ఇదే పేటీఎం ను ఉపయోగించి.. ఏయే బ్లడ్​ బ్యాంకుల్లో.. ఎంత మోతాదులో బ్లడ్​ అందుబాటులో ఉందో తెలుసుకోవచ్చు. అంతే కాకుండా మెడిసిన్స్​ ఆర్డర్ చేయడం, ల్యాబ్ పరీక్షలను బుకింగ్ చేయడం, వ్యాక్సిన్ బుకింగ్ పబ్లిక్ హెల్త్ యాప్‌లను యాక్సెస్ చేయడం వంటి అనేక రకాల ఆరోగ్య సంబంధిత సేవల గురించి తెలుసుకోవచ్చు.



పేటీఎం ఉపయోగించి బ్లడ్​ బ్యాంకులకు కనెక్ట్​ అవ్వడం ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం..

How to Connect to Blood Banks Through Paytm:

ముందుగా మీ ఫోన్​లో Paytm App ఓపెన్​ చేయండి.

యాప్​ను కిందకు స్క్రోల్​ చేసి.. Do More With Paytm ఆప్షన్​లో Paytm Health బటన్​పై క్లిక్​ చేయండి.

ఆ తర్వాత Public Health Appsలో Blood Bank ఆప్షన్​ను ఎంచుకోండి.

అనంతరం సిటీ, బ్లడ్​ గ్రూప్​, బ్లడ్​ కాంపోనెంట్​ను సెలెక్ట్​ చేసుకుని Find Availability ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయండి.

మీరు ఎంచుకున్న బ్లడ్​ గ్రూప్​కు సంబంధించిన వివరాలు స్క్రీన్​ మీద కనిపిస్తాయి.

అంతే కాకుండా మరింత సమాచారం కోసం బ్లడ్ బ్యాంక్‌కు కాల్ చేయడం లేదా మెయిల్ చేసి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. లేదా సదరు బ్లడ్​ బ్యాంకుకు వెళ్లి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.

అలాగే ‘షేర్’ బటన్‌ను నొక్కడం ద్వారా ఈ వివరాలను ఇతరులకు కూడా పంపవచ్చు.

e Raktkosh వెబ్​సైట్​ ద్వారా కూడా..

ఈ లింక్​ ద్వారా https://www.eraktkosh.in/BLDAHIMS/bloodbank/transactions/bbpublicindex.html సెర్చ్​ చేయండి.

పేజ్​ను కిందకు స్క్రోల్​ చేసి.. Blood Availability ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయండి.

తర్వాత State, District సెలెక్ట్​ చేసి Search ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేస్తే.. మీరు సెలెక్ట్​ చేసిన జిల్లాలో ఉన్న బ్లడ్​ బ్యాంకు వివరాలు, ఆ బ్లడ్​ బ్యాంకుల్లో అందుబాటులో ఉన్న బ్లడ్​ గ్రూప్​ వివరాలు స్క్రీన్​ మీద కనిపిస్తాయి.

అంతే కాకుండా మరింత సమాచారం కోసం బ్లడ్ బ్యాంక్‌కు కాల్ చేయడం లేదా మెయిల్ చేసి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. లేదా సదరు బ్లడ్​ బ్యాంకుకు వెళ్లి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.

erakt kosh యాప్ ద్వారా..

ముందుగా గూగుల్​ ప్లే స్టోర్​కి వెళ్లి erakt kosh యాప్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకోండి.

అనంతరం యాప్​ ఓపెన్​ చేసి.. Blood Availability ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేసుకోండి.

తర్వాత సెర్చ్​ బార్​లోకి వెళ్లి.. తర్వాత State, District సెలెక్ట్​ చేసి Search ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేస్తే.. మీరు సెలెక్ట్​ చేసి జిల్లాలో ఉన్న బ్లడ్​బ్యాంకు వివరాలు, ఆ బ్లడ్​ బ్యాంకుల్లో అందుబాటులో ఉన్న బ్లడ్​ గ్రూప్​ వివరాలు స్క్రీన్​ మీద కనిపిస్తాయి.

అంతే కాకుండా మరింత సమాచారం కోసం బ్లడ్ బ్యాంక్‌కు కాల్ చేయడం లేదా మెయిల్ చేసి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.

లేదా సదరు బ్లడ్​ బ్యాంకుకు వెళ్లి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.

డ్రోన్​ ద్వారా బ్లడ్​​ డెలివరీ.. దేశంలోనే తొలిసారి!

Blood Donation Camp: విద్యే కాదు.. సమాజ సేవ కూడా తెలుసు అంటున్న విద్యార్థులు

బ్లడ్‌ బ్యాంక్‌ పెట్టడానికి కారణమదే.. త్వరలో ఆసుపత్రి నిర్మాణం: చిరంజీవి