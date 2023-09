How to Download BSNL Employees Payslip : భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (BSNL).. ఇది భారత ప్రభుత్వ ఆధీనంలోని టెలీకమ్యూనికేషన్ కంపెనీ. దేశవ్యాప్తంగా సేవలు అందిస్తున్న ఈ సంస్థలో.. వివిధ విభాగాలకు చెందిన వేలాది మంది ఉద్యోగులు పని చేస్తున్నారు. ఈ సంస్థ కూడా ఇప్పుడు ఆన్​లైన్​ ద్వారానే ఉద్యోగులకు పే స్లిప్ జారీచేస్తోంది. మరి, ఎలా డౌన్​లోడ్ చేసుకోవాలో మీకు తెలుసా..?

పే స్లిప్ అంటే ఏంటి?

What is a BSNL Employee Salary Slip?: పే స్లిప్ అనేది ఒక ఉద్యోగికి ఇచ్చిన వేతనం గురించిన వివరాలను అందించే పత్రం. ఇందులో.. వారి ప్రాథమిక జీతం నుంచి.. అలవెన్సులు, తగ్గింపులు, ఇతర వివరాల వరకూ ప్రతీ సమాచారం ఉంటుంది.

BSNL ఎంప్లాయీ పే స్లిప్ 2023 డౌన్‌లోడ్ చేసే విధానం..

How to Download BSNL Employee Payslip 2023: BSNL ఉద్యోగులు తమ పే స్లిప్‌ను కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో సులభంగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలాగో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

BSNL ఉద్యోగులు.. https://erpportal.bsnl.co.in/irj/portal/ వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలి..

ఇప్పుడు.. మీ User ID, పాస్‌వర్డ్‌ను నమోదు చేసి లాగిన్ కావాలి.

తర్వాత HR ట్యాబ్‌పై క్లిక్ చేయండి.

ఆ తర్వాత పే స్లిప్ ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేయండి.

మీరు పే స్లిప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయాలనుకుంటున్న నెల, సంవత్సరాన్ని ఎంచుకోండి.

డౌన్‌లోడ్ బటన్‌పై క్లిక్ చేయండి. పే స్లిప్ డౌన్‌లోడ్ అవుతుంది.

BSNL పే స్లిప్ ఎలా పరిశీలించాలి?

How to Read BSNL Payslip?:

ఉద్యోగి పే స్లిప్‌లో రెండు ముఖ్యమైన గణాంకాలు ఉంటాయి. స్థూల జీతం(Gross Salary ), నికర జీతం(Net Salary). స్థూల జీతం అనేది ఉద్యోగి సంపాదించే మొత్తం. ఇందులో ప్రాథమిక జీతం, అలవెన్సులు, ఇతర చెల్లింపులు ఉంటాయి. కోతలు (Deductions) పోగా మిగిలిన వేతనాన్ని నికర జీతం అంటారు. డిడక్షన్స్ లో.. ప్రావిడెంట్ ఫండ్, పన్నులు, ఇతర చెల్లింపులు, ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ వంటివి ఉంటాయి.

పే స్లిప్ ఎందుకు ముఖ్యమైనది?

Why BSNL Employee Payslip Important?: బీఎస్​ఎన్​ఎల్​ ఉద్యోగి పే స్లిప్ అనేది ఉద్యోగులకు వారి ఆదాయాలు, తగ్గింపులు, వారి వేతనానికి సంబంధించిన ఇతర ముఖ్యమైన వివరాలను అందించేది. ఇది ఉద్యోగుల ఆర్థిక విషయాల గురించి సమాచార నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది రుణాలు లేదా ఇతర ఆర్థిక సేవల కోసం దరఖాస్తు చేసేటప్పుడు ఆదాయ రుజువుగా ఉపయోగించే చట్టపరమైన పత్రం.

BSNL ఎంప్లాయీ పే స్లిప్ 2023లో ఏ సమాచారం చేర్చబడింది..?

What Information is Included in the BSNL Employee Payslip 2023?

2023 సంవత్సరానికి సంబంధించిన BSNL ఎంప్లాయీ పే స్లిప్‌లో నిర్దిష్ట నెలలో ఉద్యోగి జీతం గురించి ముఖ్యమైన సమాచారం ఉంటుంది. పే స్లిప్‌లో ఉద్యోగి ప్రాథమిక జీతం, అలవెన్సులు, తగ్గింపులు, నికర జీతం వంటి వివరాలు ఉంటాయి. బేసిక్ జీతం అనేది ఏదైనా తగ్గింపులు లేదా అలవెన్సులు వర్తించే ముందు ఉద్యోగికి చెల్లించిన స్థిర మొత్తం. పే స్లిప్‌లో ఉద్యోగికి అర్హత ఉన్న ఇంటి అద్దె భత్యం, వైద్య భత్యం లేదా ప్రయాణ భత్యం వంటి ఏవైనా అలవెన్సులు కూడా అందులో ఉంటాయి.

ఆదాయపు పన్ను, ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (EPF), వృత్తిపరమైన పన్ను వంటి మినహాయింపులు కూడా పే స్లిప్‌లో ఉంటాయి. ఈ తగ్గింపులు సాధారణంగా ఉద్యోగి జీతంలో ఒక శాతంగా లెక్కించబడతాయి. నికర జీతం అనేది అన్ని తగ్గింపులు, అలవెన్సులు వర్తింపజేసిన తర్వాత ఉద్యోగి పొందే మొత్తం. ఇది ఉద్యోగి బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అయ్యే మొత్తం.

