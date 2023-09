How to Download Ayushman Bharat Card in Telugu : ఆర్థికంగా వెనకబడిన నిరుపేద కుటుంబాలకు మంచి వైద్యం అందించాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 'ప్రధాన మంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన'(PMJAY) అనే పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఈ పథకాన్నే "ఆయుష్మాన్ భారత్ యోజన" అని కూడా అంటారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆరోగ్య పథకంగా ఇది నిలిచింది. కేంద్రం పీఎంజేఏవై పథకాన్ని 2018 సెప్టెంబర్ 23న ప్రారంభించింది.

How to Download Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Card : ఈ పథకం ద్వారా అర్హులైన ఒక్కో కుటుంబానికి కేంద్రం ప్రతి ఏటా రూ. 5 లక్షల వరకు ఉచిత వైద్యం అందిస్తోంది. ఈ పథకం కింద ఒక్క పైసా ఖర్చు పెట్టకుండా దేశంలోని ఏ ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల్లోనైనా.. ఉచితంగా నాణ్యమైన వైద్యసేవలు పొందవచ్చు. ఇటీవలే కేంద్రం ఈ పథకం కింద ఈ-కార్డులు(ఆయుష్మాన్ భారత్ కార్డు) జారీ చేస్తోంది. మరి.. ఈ పథకానికి ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? ఆ తర్వాత ఏ విధంగా ఆయుష్మాన్ భారత్ కార్డులు డౌన్​లోడ్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

మొదట మీరు పీఎంజేఏవై వెబ్​సైట్ https://pmjay.gov.in/ ఓపెన్ చేసి 'Am I Eligible' అనే ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.

ఆ తర్వాత ఓపెన్ అయిన పేజీలో మీ మొబైల్ నంబర్ టైప్ చేయాలి. అనంతరం క్యాప్చా కోడ్ నమోదు చేయాలి.

ఆపై 'Generate OTP' అనే దానిపై క్లిక్ చేస్తే ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని టైప్ చేయాలి.

అనంతరం మీ రాష్ట్రం, జిల్లాను సెలెక్ట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మీ పేరు, రేషన్ కార్డు నంబరు, మొబైల్ నంబర్​ను సెర్చ్ చేయాలి.

అప్పుడు సెర్చ్​లో వచ్చిన రిజల్ట్స్​ ఆధారంగా ఈ పథకం కింద మీ కుటుంబానికి అర్హత ఉందో లేదో తెలుస్తుంది.

ఆయుష్మాన్ భారత్ యోజన కాల్ సెంటర్ నంబరు 14555 లేదా 1800-111-565కి ఫోన్ చేసి కూడా తెలుసుకోవచ్చు.

ఆయుష్మాన్ భారత్ కార్డ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడమెలా..?

How to Download an Ayushman Bharat Card in Online :

మీరు మొదట ఆయుష్మాన్ భారత్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ 'pmjay.gov.in'ని సందర్శించాలి.

అనంతరం హోం పేజీలో 'Menu' ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.

ఆ తర్వాత పోర్టల్స్ విభాగం కింద ' Beneficiary Identification System ' అనే ఆప్షన్​ను ఎంచుకోవాలి.

' అనే ఆప్షన్​ను ఎంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత 'Download Ayushman Card' అనే దానిపై క్లిక్ చేయాలి.

అనంతరం ఓపెన్ అయిన పేజీలో 'Aadhaar' అనే ఆప్షన్​ను ఎంచుకోవాలి.

ఆ తర్వాత 'Scheme, State, Aadhaar Number' వివరాలను అక్కడ అడిగిన బాక్స్​లలో నమోదు చేయాలి.

ఆపై డిక్లరేషన్​ చదివి అక్కడ ఉన్న బాక్స్​లో టిక్ చేయాలి. అనంతరం 'Generate OTP'పై నొక్కాలి.

అప్పుడు మీకు ఓటీపీ వస్తుంది.. దానిని నమోదు చేసి 'Verify' అనే దానిపై క్లిక్ చేయాలి.

చివరగా వెరిఫికేషన్ అయిపోయాక.. 'Ayushman Card Download' అనే ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేస్తే మీ ఆయుష్మాన్ భారత్ కార్డు స్క్రీన్​పై డిస్​ప్లే అవుతుంది.

How to Download Ayushman Bharat Card via App :

ఆయుష్మాన్ కార్డ్‌ని యాప్ ద్వారా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు..

ముందుగా మీ మొబైల్​లో Google PlayStoreలో 'PMAJAY-Ayushman Bharat' అనే యాప్​ ఇన్​స్టాల్ చేయాలి.

ఆ తర్వాత అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి.. డిక్లరేషన్‌ని అంగీకరించాలి.

ఆపై కొనసాగించడానికి 'Login'పై క్లిక్ చేయాలి. మీకు లాగిన్ పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.

ఇప్పుడు 'లబ్దిదారుని' ఎంచుకొని.. మొబైల్ నంబర్, స్టేట్ వివరాలను పూరించాలి. ఆపై Next అనే దానిపై క్లిక్ చేయాలి.

మీ ఫోన్​కు OTP వస్తుంది.. అది నమోదు చేసి 'Next’' క్లిక్ చేయాలి.

ఆ తర్వాత లాక్ కోడ్‌ను సృష్టించి.. దాన్ని మీరు నిర్ధారించుకోవాలి.

చివరగా Card Download’పై క్లిక్ చేస్తే మీకు మీ ఆయుష్మాన్ భారత్ కార్డు స్క్రీన్​పై కనిపిస్తుంది.

Benefits of Ayushman Bharat Card Download :

ఆయుష్మాన్ కార్డు ద్వారా లబ్ధిదారుడు పొందే ప్రయోజనాలు :

నాణ్యమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ (Quality Healthcare) : లబ్ధిదారులు దేశవ్యాప్తంగా ఎంప్యానెల్ చేయబడిన ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులలో ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలను పొందవచ్చు.

లబ్ధిదారులు దేశవ్యాప్తంగా ఎంప్యానెల్ చేయబడిన ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులలో ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలను పొందవచ్చు. నగదు రహిత చికిత్స(Cashless treatment) : ఈ పథకంలో కవర్ చేయబడిన కుటుంబాలు ముందస్తుగా డబ్బు చెల్లించకుండా లేదా ఎలాంటి రాత పని లేకుండానే చికిత్స పొందవచ్చు.

ఈ పథకంలో కవర్ చేయబడిన కుటుంబాలు ముందస్తుగా డబ్బు చెల్లించకుండా లేదా ఎలాంటి రాత పని లేకుండానే చికిత్స పొందవచ్చు. పోర్టబుల్(Portable) : మీరు కార్డును సులభంగా తీసుకెళ్లవచ్చు. అలాగే భారతదేశం అంతటా ఉపయోగించవచ్చు.

మీరు కార్డును సులభంగా తీసుకెళ్లవచ్చు. అలాగే భారతదేశం అంతటా ఉపయోగించవచ్చు. వయో పరిమితి లేదు(No age limit) : ఆయుష్మాన్ భారత్ కార్డు పొందడానికి వయో పరిమితి లేదు.

