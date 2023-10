How to Apply for Indane Gas New Connection in Online : గతంలో కొత్త గ్యాస్ కనెక్షన్ తీసుకోవాలంటే.. అదొక పెద్ద పని. గ్యాస్ ఏజెన్సీ లేదా డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆఫీసు చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది. అయితే.. మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా దేశంలో గ్యాస్ పంపిణీ సంస్థలు సేవలు సులభతరం చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇండియన్‌ ఆయిల్‌ కార్పొరేషన్‌ (ఐఓసీ) కూడా వినియోగదారులకు మెరుగైన సేవలను అందించే క్రమంలో ఇండేన్ వంటగ్యాస్(LPG) కలెక్షన్‌ తీసుకోవడాన్ని చాలా ఈజీ చేసింది. మరి, కొత్త కనెక్షన్​కోసం ఏవిధంగా అప్లై చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

Required Documents for Indane Gas New Connection :

ఇండేన్ గ్యాస్ కొత్త కనెక్షన్ కోసం అవసరమైన పత్రాలు :

ఆధార్ కార్డ్

డ్రైవింగ్ లైసెన్స్

ఓటర్ ఐడీ

టెలిఫోన్/నీటి/ విద్యుత్ బిల్లు

పాస్​పోర్ట్

బ్యాంక్ ఖాతా స్టేట్‌మెంట్ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ స్టేట్‌మెంట్

ఇంటి రిజిస్ట్రేషన్ పత్రం

ఫ్లాట్ స్వాధీనం లేఖ

పై జాబితాలో ఏదో ఒకటి గుర్తింపు పత్రంగా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

How to Apply for Indane Gas New Connection in Online :

ఇండేన్ గ్యాస్ కొత్త కనెక్షన్ కోసం ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా దరఖాస్తు చేయాలంటే..

మీరు మొదటగా ఇండేన్ గ్యాస్ అధికారిక వెబ్​సైట్ సందర్శించి.. New Gas Connection అనే లింక్ క్లిక్ చేయాలి.

ఆ తర్వాత మీరు ఓపెన్ అయిన దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను పూరించాలి.

రాష్ట్రం, పంపిణీదారు పేరు, మీ పేరు, పుట్టిన తేదీ, మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీ వంటి ముఖ్యమైన వివరాలను అందించాలి.

అనంతరం అక్కడ వచ్చిన క్యాప్చా కోడ్‌ను నమోదు చేసి 'Submit' బటన్​పై క్లిక్ చేయాలి.

ఆ తర్వాత మీరు అవసరమైన KYC పత్రాలు, గుర్తింపు, చిరునామా రుజువు, మీ పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫొటోగ్రాఫ్‌లను అప్‌లోడ్ చేయాలి.

ఆపై రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు చెల్లించాలి. ఆ తర్వాత మీ పత్రాలు ధృవీకరించబడతాయి.

మీరు నమోదుచేసిన అన్ని వివరాలు సరైనవయితే మీ దరఖాస్తు ఆమోదించబడుతుంది. మీకు ఇండేన్ గ్యాస్ కొత్త కనెక్షన్ వస్తుంది.

How to Apply for Indane Gas New Connection in Offline :

డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆఫీస్‌లో ఇండేన్ గ్యాస్ కొత్త కనెక్షన్‌ని ఆఫ్‌లైన్‌లో ఇలా దరఖాస్తు చేయండి..