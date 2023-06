Hero Nikhil Advised Students Not To Use Drugs In Hyderabad : డ్రగ్స్​కు అందరూ దూరంగా ఉండాలని.. మాదకద్రవ్యాలకు అలవాటు పడితే.. అదే మరణమని హీరో నిఖిల్​ హెచ్చరించారు. డ్రగ్స్​కు వ్యతిరేకంగా బంజారాహిల్స్​లోని కమాండ్​ కంట్రోల్​ సెంటర్​లో జరిగిన 'పరివర్తన' అవగాహన సదస్సులో సీపీఆనంద్​, హీరో నిఖిల్​, యువ నటుడు ప్రియదర్శి పాల్గొన్నారు. మాదకద్రవ్యాల వల్ల కలిగే నష్టాలపై విద్యార్థులకు పోలీసులు అవగాహన కల్పించారు. ఈ సదస్సులో వీరు మాట్లాడారు.

ఈ సందర్భంగా హీరో నిఖిల్​ మాట్లాడుతూ.. చాలా సార్లు తనను డ్రగ్స్​ తీసుకోమని చాలా మంది అడిగారని నిఖిల్​ పేర్కొన్నారు. కానీ ఆ ఊబిలో దిగితే జీవితమే నాశనం అయిపోతుందని.. అలాంటి వాటికి తాను ఎప్పుడూ దూరంగా ఉంటానని చెప్పుకొచ్చారు. మాదకద్రవ్యాలకు అలవాటు పడితే.. అదే మరణమని స్పష్టం చేశారు. విద్యార్థులకు మంచి ఆనందదాయకమైన జీవితం ఉందని.. అది వదిలేసి మిమ్మల్ని నాశనం చేసే డ్రగ్స్​ వైపు వెళ్లకూడని చెప్పారు. పార్టీలకు, పబ్​లకు వెళ్లిన సరదాగా ఎంజాయ్​ చేసి.. వచ్చేయాలి తప్ప డ్రగ్స్​ వైపు వెళ్లవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. అందరం కలసి డ్రగ్స్​ రహిత తెలంగాణను నిర్మించుకుందామని.. తొందరలోనే ఆ మార్క్​ను సాధించగలమని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

డ్రగ్స్​ సరఫరాను నియంత్రించడానికి అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం

"ప్రస్తుత కాలంలో డ్రగ్స్​ అనేది సమాజంలో పెద్ద సమస్యగా మారింది. అందుకే సీఎం కేసీఆర్​ తెలంగాణలో డ్రగ్స్​ నివారణకు పిలుపునిచ్చారు. 26వ తేదీ అంతర్జాతీయ యాంటీ డ్రగ్స్​ డే వరకు రాష్ట్రంలోని విద్యార్థులు అందరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. యాంటీ నార్కోటిక్స్​ కమిటీలను అన్ని కళాశాల్లోనూ ఏర్పాటు చేయడానికి నిర్ణయించాం." -సీవీ ఆనంద్, హైదరాబాద్​ సీపీ​

Telangana Narcotic Bureau Started PARIVARTANA Program : మరోవైపు సీపీ ఆనంద్​ మాట్లాడుతూ.. మాదక ద్రవ్యాలకు విద్యార్థులు దూరంగా ఉండాలని కోరారు. ఎంతో మంది విద్యార్థులు వాటికి బానిసలవుతున్నారని ఆవేదన చెందారు. ఒక్కసారి ఆ ఊబిలోకి విద్యార్థులు వెళితే.. అందులో నుంచి రావడం చాలా కష్టమని ఆఖరికి మరణమే తథ్యమని పేర్కొన్నారు. ఎవరైనా డ్రగ్స్​తో పట్టుబడితో.. కఠినంగా శిక్షించే చట్టాలు తీసుకువచ్చామని విద్యార్థులకు తెలియజేశారు. ప్రస్తుతం డ్రగ్స్​ అనేది సమాజంలో పెద్ద సమస్యగా మారిందని సీపీ ఆనంద్​ తెలిపారు.

"డ్రగ్స్​ వల్ల ఎందరో విద్యార్థుల జీవితాలు నాశనం అయ్యాయి. మాదకద్రవ్యాలను అరికట్టేందుకు తెలంగాణ పోలీసులు వారు చేస్తున్న సేవలు అభినందనీయం. ఇప్పటి నుంచి తెలంగాణలో డ్రగ్స్​ సరఫరా చేయాలంటే అందరూ వణికిపోయేలా ప్రత్యేక యాంటీ నార్కోటిక్​ బ్యూరోను ఏర్పాటు చేశారు." -నిఖిల్​ సిద్ధార్థ, యువ హీరో

PARIVARTANA Program For Students To Stop Using Drugs In Telangana : అఫ్గానిస్థాన్​, పాకిస్థాన్​ నుంచి దేశానికి డ్రగ్స్​ వస్తున్నాయని ఈ సందర్భంగా వివరించారు. తెలంగాణలో డ్రగ్స్​ను అరికట్టాలని కోరారు. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు మాదకద్రవ్యాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 11 కోట్ల మంది డ్రగ్స్​కు బానిసలు మారారని చెప్పారు. ప్రస్తుతం దేశంలో నార్కోటిక్స్​, సైబర్​ క్రైమ్​లు ప్రధాన సమస్యలుగా మారాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ పరివర్తన కార్యక్రమం ద్వారా విద్యార్థుల్లో మార్పు రావాలని.. డ్రగ్స్​ వాడితే ఎలాంటి దుష్ప్రభావాలు వస్తాయో తెలుసుకోవాలని సూచించారు. అనంతరం యువ హీరో ప్రియదర్శి మాట్లాడారు.

