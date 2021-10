పద్దెనిమిదేళ్ల లోపు వారికి టీకా (Vaccine for Children) అందించే అంశంపై శాస్త్రీయ హేతుబద్ధత ప్రకారమే కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంటుందని కొవిడ్ టాస్క్​ఫోర్స్ చీఫ్ వీకే పాల్ స్పష్టం చేశారు. దీంతో పాటు చిన్నారుల టీకా (Vaccine for Children in India) సరఫరాను సైతం పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని చెప్పారు. పీటీఐ వార్తా సంస్థకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన ఆయన.. చిన్నారులకు టీకా (Vaccine for under 18) ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుందనేది ఇప్పుడే చెప్పలేమని అన్నారు.

"కొవిడ్ వ్యాప్తిలో చిన్నారుల పాత్ర కూడా ఉంది. వారిలోనూ అధికంగా కేసులు నమోదవుతున్నాయి. చిన్నారుల్లో కరోనా తీవ్రత తక్కువగా ఉందనేది వేరే విషయం. టీకాలు అందుబాటులోకి వచ్చినప్పుడు వారిని కాపాడుకునే ప్రయత్నం ఎందుకు చేయకుండా ఉంటాం? చిన్నారుల టీకాను (Vaccine for under 18 India) ఆమోదించే అంశం పరిశీలనలో ఉంది. సరఫరాతో పాటు, టీకా అర్హతలను బట్టి ఆచరణాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంటాం. పిల్లలకు టీకా ఎప్పుడు వస్తుందనేది నిర్దిష్టంగా చెప్పలేం." -వీకే పాల్, కొవిడ్ టాస్క్​ఫోర్స్ చీఫ్

జైడస్ కాడిలా టీకాను (Zydus Cadila vaccine news) వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమంలో భాగం చేసే కసరత్తు వేగంగా జరుగుతోందని వీకే పాల్ తెలిపారు. శిక్షణ కార్యక్రమాలు ఇప్పటికే పూర్తి చేశామని చెప్పారు. త్వరలోనే ఇది అందుబాటులోకి వస్తుందని స్పష్టం చేశారు.

కరోనా ముగియలేదు..

అదే సమయంలో, దేశంలో కరోనాపై (Covid 19 news) ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు వీకే పాల్. కేసుల సంఖ్య (Covid 19 India) తగ్గుతున్నప్పటికీ.. వైరస్ ముప్పు ఇంకా తొలగిపోలేదని అన్నారు. చాలా దేశాల్లో రెండుకు మించిన దశల్లో (Covid wave in India) వైరస్ విజృంభించిందని గుర్తు చేశారు.

పండగల సీజన్​తో పాటు ప్రస్తుతం బహిరంగ సమావేశాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయని, వీటి వల్ల వైరస్ వ్యాప్తి పెరగొచ్చని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు పాల్. టీకా కవరేజీ అధికంగా ఉన్న దేశాల్లోనూ వైరస్ వ్యాప్తి పెరిగిందని గుర్తు చేశారు. కాబట్టి, జాగ్రత్తగా ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. వ్యాక్సినేషన్​లో వెనకబడిన రాష్ట్రాలు.. ఇకనైనా మెరుగైన పనితీరు కనబర్చాలని పిలుపునిచ్చారు. దేశంలో టీకాలు, సిరంజీల కొరత (Vaccine shortage in India) లేదని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రాల వద్ద 10 కోట్ల డోసులు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు.

కాగా, దేశంలో కొత్తగా 14,146 కరోనా (Coronavirus update) పాజిటివ్​ కేసులు వెలుగులోకి వచ్చాయి. కొవిడ్​ ధాటికి(Covid cases in India) మరో 144 మంది మరణించారు. ఒక్కరోజే 19,788 మంది రికవరీ అయ్యారు. మొత్తం కేసుల వివరాలు, టీకా పంపిణీ వివరాల కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

