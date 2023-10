Which is Best Course for After Intermediate : ఇంటర్మీడియట్ పూర్తయిన విద్యార్థులు.. ఆ తర్వాత ఎంచుకునే కోర్సుల విషయంలో స్పష్టతతో ఉండడం ఎంతో ముఖ్యం. ఏ రంగంలో ఉన్నత విద్య ఆశిస్తున్నారో నిర్ణయించుకుని తమ ఆసక్తి, ప్రావీణ్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఇంటర్ తర్వాత(Best Degree Courses) తీసుకునే నిర్ణయమే వృత్తి జీవితాన్ని మలుపు తిప్పుతుంది. ఎంచుకోవడానికి ఎన్నో దారులు ఉన్నా.. ఏ దారి అయితే మీకు సరిపోతుందో పరిశీలించి ఆ రంగాన్ని ఎంచుకోవడం మీ చేతుల్లోనే ఉంటుంది.