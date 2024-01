Follow Us

Tribals are Worried About Giving Passbooks to Forest Rights Holders : అనకాపల్లి జిల్లాలోని మైదాన ప్రాంత గిరిజనులకు అటవీ హక్కుల పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు ఇవ్వాలని నర్సీపట్నం ఆర్డీవో కార్యాలయం వద్ద వి.మాడుగుల, రావికమతం, రోలుగుంట ప్రాంత గిరిజనులు ఆందోళన చేశారు. రెవెన్యూ వెబ్​ ల్యాండ్​ రికార్డులు నమోదు చేయడంతో పాటు, గిరిజనులందరికీ పట్టాలను మంజూరు చేయాలని డిమాండ్​ చేశారు.

Tribals Attacked Narsipatnam RDO Office : వైసీపీ ప్రభుత్వం చేపట్టిన జగనన్న రీసర్వేలో సాగులో ఉన్న గిరిజనులకు కాకుండా గిరిజనేతరులకు పట్టాలిచ్చారని ఆరోపించారు. గిరిజనులకు భూ పట్టాలను పంపిణీ చేయడంలో అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గిరిజన భూములకు రక్షణ కల్పించాలని డిమాండ్​ చేస్తూ ఆర్డీవో కార్యాలయాన్ని ముట్టడించారు. నర్సీపట్నం ఆర్టీవో కార్యాలయం ఆవరణంలో బైఠాయించి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. జగనన్నకు చెబుదాం కార్యక్రమంలో అందజేసిన 600 వినతి పత్రాలకు ఎలాంటి స్పందన లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.