Follow Us

Lawyers Protest Against CBN Arrest in Nandigama ntr District : మాజీ ముఖ్యమంత్రి, తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్టుకు నిరసనగా ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామలో ఆ పార్టీ లీగల్‌సెల్‌ ఆధ్వర్యంలో న్యాయవాదులు నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. స్థానిక కోర్టు వద్ద నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ (Advocates Rally Against Chandrababu Arrest) నిర్వహించారు. సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. అనంతరం తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో న్యాయవాదులు న్యాయవాదులు చేపట్టిన రిలే నిరాహార దీక్షలు మాజీ ఎమ్మెల్యే తంగిరాల సౌమ్య ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు న్యాయవాదులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో నియంతృత్వ పరిపాలన జరుగుతుందని విమర్శించారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా న్యాయవాదుల నినాదాలు చేశారు. పరిపాలన దక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు అని.. ఆయన్ని అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారని వారు ఆరోపించారు. చంద్రబాబు సురక్షితంగా బయటకు వస్తారని ఆకాంక్షించారు. చంద్రబాబును విడుదల కోసం ఎలాంటి అడ్డంకులు సృష్టించ వద్దంటూ.. వారు డిమాండ్ చేశారు.