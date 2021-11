ఈ నెల 21న పశ్చిమగోదావరి జిల్లా నరసాపురంలో జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ బహిరంగ సభ(Pawan kalyan sabha on 21st of november at narasapuram) నిర్వహించనున్నారు. స్థానిక స్వర్ణాంధ్ర ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ ప్రాంగణంలో మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సభ జరగనుంది. ఈ సందర్బంగా మత్స్యకారులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై పవన్(pawan will talk on fishermen problems)​ మాట్లాడనున్నారు.

అలాగే జిల్లాలో నెలకొన్న పలు సమస్యలను కూడా ఆయన ప్రస్తావించనున్నారు. ఈ మేరకు జిల్లా జనసేన నేతలు పేర్కొన్నారు. సభకు నాయకులు, కార్యకర్తలు ఏర్పాట్లు(Janasena bahiranga sabha at narasapuram) ముమ్మరంగా చేస్తున్నారు.

