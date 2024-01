Nara Bhuvaneshwari Restarted Nijam Gelavali Yatra in Vijayanagaram : చంద్రబాబు అరెస్టు అయిన సమయంలో మనస్థాపంతో మృతిచెందిన కుటుంబాలను పరామర్శించేందుకు చంద్రబాబు సతీమణి భువనేశ్వరి చేేపట్టిన 'నిజం గెలవాలి' యాత్ర ఈరోజు పునః ప్రారంభించారు. విజయనగరంలో చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్టును తట్టుకోలేక గుండెపోటుతో మరణించిన అప్పారావు కుటుంబాన్ని భువనేశ్వరి పరామర్శించి కుటుంబసభ్యులను ఓదార్చారు. అప్పారావు భార్య , కుమారుడితో మాట్లాడి వారి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం బాధిత కుటుంబానికి రూ. 3లక్షల ఆర్థికసాయం అందించి, టీడీపీ ఎల్లవేళలా అండగా ఉంటుందని భరోసా కల్పించారు.

Nijam Gelavali Yatra Should Conduct In Every Week: ప్రతి వారం బుధ, గురు, శుక్రవారాల్లో మూడు రోజుల పాటు భువనేశ్వరి పర్యటనలు కొనసాగనున్నాయి. దాదాపు 200 మంది చంద్రబాబు జైల్లో ఉన్న సమయంలో చనిపోయారని పార్టీ వర్గాలు సమాచారం సేకరించాయి. దీంతో వీరి కుటుంబాలను భువనేశ్వరి పరామర్శించేందుకు గతంలో ‘నిజం గెలవాలి’ పేరిట గతంలో శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ యాత్రలో చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్ట్ కారణంగా మృతి చెందిన కుటుంబ సభ్యులకు తెలుగుదేశం పార్టీ అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందని భువనేశ్వరి భరోసా కల్పిస్తారు.