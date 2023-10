Tenders for Modernization of Harita Hotel in Visakha: ఏపీటీడీసీకి వైజాగ్​లోని ఆ హోటల్​పైనే ఎందుకంత ప్రేమ.. హడావుడిగా టెండర్లు

Tenders for Modernization of Harita Hotel in Visakhapatnam: పర్యాటక రంగం ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలో హోటళ్లు, రిసార్ట్‌లు అధ్వానస్థితికి చేరాయి. పర్యాటకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా వాటిని ఆధునీకరించాలని మూడేళ్లుగా పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థకు ప్రతిపాదనలు పంపుతున్నా పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదు. వివిధ జిల్లాల్లో మూడేళ్లుగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రాజెక్ట్‌లను వదిలేసి ఒక్క విశాఖలోని హరిత హోటల్‌ను మాత్రమే ఆధునీకరించడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

Projects Pending for Three Years in Various Districts: రాష్ట్రంలో అనేక చోట్ల హోటళ్లు, రిసార్ట్‌ల ఆధునికీకరణ ప్రతిపాదనలు మూడేళ్లుగా పెండింగ్‌లో ఉన్నా విశాఖలోని హరిత హోటల్‌ ఒకటే ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థకు (Andhra Pradesh Tourism Development Corporation) గుర్తొచ్చింది. వెంటనే రూ.5.10 కోట్లతో హోటల్‌ ఆధునికీకరణ కోసం హడావిడిగా టెండర్లు పిలిచారు. వివిధ జిల్లాల్లో రూ.50 కోట్లతో దాదాపు 16 హోటళ్లు, రిసార్ట్‌ల ఆధునికీకరణకు మూడేళ్ల క్రితమే అధికారులు ప్రతిపాదించారు. తాజాగా విశాఖలోని హరిత హోటల్‌ కోసం మాత్రమే టెండర్లు పిలవడం చర్చకు దారితీసింది.

Dilapidated Hotels and Resorts Under Auspices of Tourism: ఏపీటీడీసీకి (APTDC) చెందిన విశాఖ, విజయవాడ, నెల్లూరు, కర్నూలు, కడపల్లో ఉన్న హోటళ్లకు, బాపట్ల జిల్లా సూర్యలంక, కోనసీమ జిల్లా దిండి, విజయవాడ భవానీ ఐలాండ్‌లోని రిసార్ట్‌లకు మంచి డిమాండు ఉంటోంది. వారాంతాల్లో ఇవి అసలు ఖాళీగా ఉండవు. గత ప్రభుత్వం అయినల టీడీపీ హయాంలో రిసార్టుల నిర్వహణ, అభివృద్ధి విషయంలో ఎప్పటికప్పుడు చర్యలు తీసుకునేవారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం వీటిని పూర్తిగా పక్కన పెట్టింది. తుపానుతో బాగా దెబ్బతిన్న సూర్యలంక బీచ్‌ రిసార్టు (Suryalanka Beach Resort) మరమ్మతులకు గత నాలుగున్నరేళ్లలో ఒక్క రూపాయీ ఖర్చు పెట్టకపోవడం గమనార్హం. విజయవాడలోని భవానీ ద్వీపంలోని రిసార్ట్‌లదీ ఇదే పరిస్థితి.