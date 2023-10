Tech Mahindra to Invest 750 Crores in AP : హోటళ్ల నిర్మాణంలో 750 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి పెట్టనుంది. ఒక్కో స్టార్ హోటల్ నిర్మాణానికి 250 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయనున్నట్టు సీఎంకు తెలిపారు. మరోవైపు ఏపీలో పర్యాటక అభివృద్ది కి ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు, ప్రోత్సాహకాల గురించి సీఎం జగన్ వారితో చర్చించారు. వచ్చే రెండు నెలల్లోగా స్టార్ హోటళ్ల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన కూడా చేస్తామని టెక్ మహీంద్రా గ్రూప్ ప్రతినిధులు జగన్ మోహన్ రెడ్డికి వివరించారు.

CM Jagan Will Inaugurate Infosys Office on 16th of This Month in Vishakha : ఈ నెల 16వ తేదీ నుంచి ప్రముఖ దిగ్గజ ఐటీ సంస్థ ఇన్ఫోసిస్.. విశాఖ నుంచి తమ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించనున్నట్లు రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ తెలిపారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ఈ నెల 16వ తేదీ ఉదయం 11 గంటలకు విశాఖ వేదికగా ఇన్ఫోసిస్ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించనున్నట్లు (Infosys Office in Vishakha) అమర్నాథ్ వెల్లడించారు. ఇన్ఫోసిస్ ప్రారంభోత్సవ అంశాన్ని ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం కూడా ధ్రువీకరించినట్లు అమర్నాథ్ చెప్పారు. ప్రస్తుతం వెయ్యి మంది ఉద్యోగులతో ఈ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. భవిష్యత్తులో 3 వేల మంది ఐటీ ఉద్యోగులకు ఉపాధి కల్పించనున్నట్లు అమర్నాథ్ తెలిపారు.