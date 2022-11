Samara sankharavam program by the sarpanchs in Tirupati: గ్రామ పంచాయతీలకు చెందిన నిధులు, విధులు... గ్రామ పంచాయతీలకే కేటాయించాలంటూ సర్పంచులు చేపట్టిన సమర శంఖారావం తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారితీసింది. రాష్ట్ర సర్పంచుల సంఘం పిలుపు మేరకు.. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సర్పంచులు తిరుపతికి తరలి వచ్చారు. అలిపిరి నుంచి కాలినడకన తిరుమల వెళ్లి శ్రీవారిని దర్శించుకుని సమర శంఖారావం చేపట్టాలని సర్పంచులు నిర్ణయించారు. రాష్ట్ర సర్పంచుల సంఘం పిలుపు మేరకు..వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సర్పంచులు తిరుపతికి తరలి వచ్చారు. అయితే, అలిపిరి వద్దే పోలీసులు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన సర్పంచులను అడ్డుకున్నారు. ఎక్కడికక్కడే వాళ్లను అడ్డుకుని బలవంతంగా పోలీసు స్టేషన్‌కు తరలించారు. రాష్ట్ర సర్పంచుల సంఘం గౌరవాధ్యక్షుడు వైవీబీ రాజేంద్రప్రసాద్‌ను పోలీసులు బలవంతంగా అరెస్టు చేసి స్టేషన్‌కు తరలించారు. దైవ దర్శనానికి వచ్చిన తమను సర్పంచులుగా అనుమానించి అరెస్టు చేశారని కొందరు వాపోయారు.

సమర శంఖారావం ప్రారంభానికి ముందే సర్పంచుల అరెస్టు

ఇవీ చదవండి: