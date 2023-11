PM Modi in Telangana Election Campaign: అంతకుముందు తెలంగాణలో తూప్రాన్‌లో (PM Modi Speech in Toopran) జరిగిన బీజేపీ సకల జనుల విజయ సంకల్ప సభలో మోదీ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్​పై విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రజలను కలవని సీఎం ఎందుకని.. ఆయన ఎప్పుడూ సచివాలయానికి రారని విమర్శించారు. తెలంగాణ ప్రజలకు బీజేపీని అధికారంలోకి తీసుకురావాలనే సంకల్పం మొదలైందని అన్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.