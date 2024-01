Jagan's Government Does Not Care About the Disabled : ​దివ్యాంగుల సంక్షేమానికి ఎనలేని ప్రాధాన్యమిస్తామంటూ గద్దెనక్కిన జగన్‌ వీరిని పూర్తిగా విస్మరించారు. 2019లో వైకల్య శాతంతో పనిలేకుండా అందరికీ 3 వేల రూపాయలు పింఛన్ ఇస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. అంటే 80 శాతంపైగా వైకల్యం ఉన్న వారికి ఎలాంటి పెరుగుదల లేదు. 79శాతం, అంతకంటే తక్కువ ఉన్న దివ్యాంగులకు అప్పటికే 2 వేలు పింఛన్‌ అందుతుండగా వెయ్యి రూపాయలు మాత్రమే పెరిగింది. ఆ తర్వాత నాలుగేళ్లు గడిచినా దివ్యాంగుల పింఛన్‌ ఏమాత్రం పెరగలేదు. మూడు వేల రూపాయల వరకు పింఛన్ పెంచుకుంటూ పోతూ ఉంటాననే మాటను పట్టుకుని మిగతా వర్గాలకు ఇచ్చే పింఛన్ ఏడాదికి 250 చొప్పున పెంచారే తప్ప దివ్యాంగులను పట్టించుకోలేదు. మరోవైపు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వీరికి అందే పింఛను మొత్తాన్ని 4వేల 16 చేస్తామని ప్రకటించింది. డిసెంబర్‌ నాటికి దివ్యాంగుల కోటాలో రాష్ట్రంలో 7లక్షల 86 వేల మంది పింఛను పొందుతున్నారు. పెరిగిన ధరలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నా పింఛన్‌ పెంచేందుకు సీఎం జగన్‌కు దయరావడం లేదని దివ్యాంగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.