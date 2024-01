Specialist Doctors Appointment : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైద్య విధాన పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో పనిచేసే ఆసుపత్రుల్లో స్పెషలిస్టు డాక్టర్ల నియామకం (Specialist Doctors Recruitement) చేపట్టకపోవటంతో ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయడానికి నిర్ణయించింది. గంటల ప్రాతిపదికన (Hourly Basis) స్పెషలిస్టు డాక్టర్లను నియమించాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ఆవర్లీ బేసిస్ (కనీసం 4 గంటలు) విధానంలో పనిచేసేందుకు ముందుకొచ్చే వైద్యులకు రెమ్యునరేషన్ (Remuneration) ఖరారు చేస్తూ వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో (Rural and urban Areas) రోజుకు ₹6 వేలు, గిరిజన ప్రాంతాల్లో (Tribal Area) ₹8 వేల చొప్పున చెల్లిస్తామని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

Specialist Doctors Payment On Hourly Basis: ప్రభుత్వాస్పత్రుల్లో స్పెషలిస్టు డాక్టర్ల నియామకం చేపట్టలేక ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు (Alternate Plans) చేయడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. స్పెషలిస్టు డాక్టర్లు రోజుకు నాలుగు గంటలు పని చేసే విధానాన్ని తీసుకువచ్చారు. ఈ విధానంలో డాక్టర్ల రెమ్యునరేషన్​ ప్రాంతాన్ని బట్టి వృత్యాసం ఉంటుందని అధికారులు వెల్లడించారు. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో రోజు లెక్కన 4 గంటలు పనిచేసే స్పెషలిస్టులకు ₹ 6 వేలు అంటే గంటకు ₹ 15 వందలు చొప్పున చెల్లిస్తారు. అదే గిరిజన ప్రాంతాల్లో పనిచేసే వారికి రోజుకు ₹8 వేలు అంటే గంటకు ₹2 వేలు చెల్లించాలని నిర్ణయిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు స్పెషలిస్టు డాక్టర్ల నియామకం కోసం మార్గదర్శకాలు జారీ (Orders Passed) చేస్తూ వైద్య శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం.టి.కృష్ణబాబు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

Government Will Impose Penalty If Neglect their Duties: ఎంపిక చేసిన నిర్దేశిత ఆస్పత్రుల్లో, ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు వీరు పని చేయాల్సి ఉంటుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుని, పెనాల్టీ విధిస్తామని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.