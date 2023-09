Deaths in State Due to TDP Chief Chandrababu Remand: చంద్రబాబు అరెస్ట్, రిమాండ్ తట్టుకోలేక.. గుండెపోటుతో పలువురు మృతి

Deaths in State Due to TDP Chief Chandrababu Remand: తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబును ఆదివారం రిమాండుకు తరలించిన వార్త విని హైదరాబాద్‌ కూకట్‌పల్లి వివేకానంద నగర్‌ కాలనీకి చెందిన వెంకటేశ్వరరావు ఆదివారం గుండెపోటుతో(TDP Followers Died to Heart Attack) మృతి చెందారు. కర్నూలు జిల్లా కృష్ణగిరి మండలం ఎస్. ఎర్రగుడి గ్రామానికి చెందిన టీడీపీ కార్యకర్త సి. సుభాన్ కన్నుమూశారు. టీవీ, సెల్ఫోన్లో సంబంధిత వార్తలను చూస్తూ, మంచి నాయకునికి ఇలా జరిగిందేంటా అని రెండు రోజులుగా దిగులు పడుతూ ఉన్నారు. ఆ క్షోభతోనే ఆదివారం రాత్రి గుండె పోటుతో తీవ్ర అస్వస్థతకు గురై మరణించారు. మృతుడికి భార్య జమీల, ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు.

TDP Followers Died Due To CBN Arrest : పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం మండలం కుంచనపల్లి గ్రామానికి చెందిన టీడీపీ కార్యకర్త దివ్యాంగుడు తాడేపల్లి శేఖర్ చంద్రబాబు అరెస్టు, తదనంతర దృశ్యాలను టీవీలో చూస్తూ తీవ్ర ఒత్తిడికి గురయ్యారు. దీంతో ఒక్కసారిగా గుండెపోటు రావడంతో ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లేలోపే మృతి చెందారు.

TDP Followers Died of Heart Attacks After Seeing the News Chandrababu Arrest : ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం మండలం పేరంపేటకు చెందిన వ్యవసాయ కూలీ భీమడోలు వెంకయ్య.. చంద్రబాబును ఎంతో అభిమానించేవారు. ఆయన అరెస్టు విషయం తెలుసుకున్నపుడే స్వల్ప గుండెపోటుకు గురయ్యారు. కుటుంబసభ్యులు జంగారెడ్డిగూడెం ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో సోమవారం ఏలూరు, అక్కడ నుంచి విజయవాడ తీసుకెళుతుండగా మార్గమధ్యలో కన్ను మూశారు.

Deaths Across the State Due to Chandrababu Arrest: అధినేత అరెస్టుతో తల్లడిల్లిన అభిమానం.. ఆవేదనతో ఆగిన గుండెలు

చిత్తూరు జిల్లా పెద్దపంజాణి మండలం కత్తాపల్లెకు చెందిన టీడీపీ అభిమాని శంకరప్ప ఆదివారం రాత్రి చంద్రబాబు అరెస్టును టీవీలో చూస్తూ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయారు. కుటుంబ సభ్యులు పుంగనూరు ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. రెండు రోజులుగా టీవీ చూస్తూ ఆయన తీవ్రంగా మదన పడేవారని కుటుంబీకులు పేర్కొన్నారు.

చంద్రబాబు అరెస్టు..తోటి కోడళ్లు మృతి : చంద్రబాబు అరెస్టు వ్యవహారంలో వరుస పరిణామాలను చూసి అనకాపల్లి జిల్లా జె.పి. అగ్రహారం గ్రామానికి చెందిన వితంతువు సుర్ల నారాయణమ్మ గుండె ఆగిపోయింది. ఆదివారం రాత్రి టీవీలో వార్తలు చూస్తూ ఆమె తీవ్ర ఆవేదనకు గురయ్యారు. అలానే విలపిస్తూ నిద్రలోకి జారుకున్న ఆమె తిరిగి లేవలేదని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. మునగపాక మండలం వాడ్రాపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఉల్లురి అప్పల నరస, ఉల్లూరి మంగయమ్మ గుండెపోటుతో మరణించారు. ఇద్దరు తోటి కోడళ్లు ఒకేరోజు మరణించడంతో కుటుంబ సభ్యుల్లో విషాదం నెలకొంది.

కర్నూలు జిల్లా గోనెగండ్ల మండలం అల్వాల గ్రామానికి చెందిన టీడీపీ సీనియర్ నాయకుడు వీరన్న చంద్రబాబు అరెస్టు వార్తలు విని ఈ నెల 9న గుండెపోటుకు గురయ్యారు. కర్నూలు ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ సోమవారం మధ్యాహ్నం మృతి చెందారు.

నంద్యాల జిల్లా గోస్పాడు ఎస్సీ కాలనీకి చెందిన టీడీపీ అభిమాని సాదె లింగమయ్య రెండు రోజులుగా టీవీలో చంద్రబాబు అరెస్టు వార్తలు చూసి తీవ్ర మనస్తాపం చెందారు. సోమవారం ఉదయం టీవీ చూస్తూ ఒక్కసారిగా కుప్ప కూలి మరణించారు.

ఏలూరు జిల్లా కొయ్యలగూడెం మండలం యర్రంపేటకు చెందిన టీడీపీ అభిమాని గుడివాడ పిచ్చిలింగం ఆదివారం రాత్రి గుండె పోటుతో మరణించారు. చంద్రబాబుకు రిమాండ్ విధించారని టీవీలో చూసిన ఆయన ఆవేదనతోనే నిద్రించి తెల్లారేసరికి మరణించారని ఆయన మనవడు తెలిపారు.

తమ అభిమాన నాయకుడికి రిమాండ్ విధించారనే వార్తతో ఉమ్మడి అనంత జిల్లాకు చెందిన అయిదుగురు గుండెపోటుతో మృతి చెందారు. కణేకల్లు మండలం గోపులాపురానికి చెందిన టీడీపీ కార్యకర్త, కూలీ తలారి వన్నూరుస్వామి, పెనుకొండ పట్టణం దుర్గాపేటకు చెందిన టీడీపీ అభిమాని రహీం, కళ్యాణదుర్గం మండలం ముద్దినాయనపల్లికి చెందిన శ్రీరాములు, ఓబులదేవరచెరువు మండలం గాజుకుంటపల్లి చెందిన మేకల రామచంద్ర, గుడిబండ మండలం దిన్నేహట్టికి చెందిన వట్టేముత్తణ్ణ గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు.

చంద్రబాబు అరెస్టు, అనంతర పరిణామాలను వివిధ మాధ్యమాల్లో చూసి కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ మండలం మోటూరు గ్రామ పంచాయతీ మాజీ సభ్యుడు యార్లగడ్డ శ్రీనివాసరావు తీవ్ర ఆందోళనకు గురై సోమవారం తెల్లవారుజామున గుండెపోటుతో మృతి చెందారు.

ఎన్టీఆర్ జిల్లా తిరువూరుకు చెందిన టీడీపీ సీనియర్ కార్యకర్త సుబ్బారావు చంద్రబాబు అరెస్టుతో ఆదివారం హఠాత్తుగా గుండెపోటుకు గురవడంతో చికిత్స నిమిత్తం కుటుంబ సభ్యులు విజయవాడలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ సోమవారం చనిపోయారు.

చంద్రబాబును రిమాండ్ నిమిత్తం రాజమహేంద్రవరం కేంద్ర కారాగారానికి తరలిస్తున్నారనే సమాచారాన్ని టీవీలో చూస్తూ అంగన్వాడీ ఆయా ఒకరు చనిపోయారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లా నిడదవోలు మండలం తిమ్మరాజుపాలేనికి చెందిన కుసుమ వెంకటలక్ష్మి భర్త ఆయిదేళ్ల క్రితం చనిపోయారు. వీరి నలుగురు కుమారులూ టీడీపీ కార్యకర్తలే. చంద్రబాబును ఆరెస్టు చేసినప్పటి నుంచి వెంకటలక్ష్మి భావోద్వేగానికి గురై గుండెపోటుతో అర్ధరాత్రి మృతి చెందారు.

చంద్రబాబు అరెస్టును జీర్ణించుకోలేక కృష్ణా జిల్లా పమిడిముక్కల మండలం గురజాడ పంచాయతీ మాజీ సర్పంచి రాజులపాటి పరశురామయ్య ఆదివారం రాత్రి ఆకస్మికంగా మృతి చెందారు. ఆవిర్భావం నుంచి పార్టీలో ఉంటూ ఎన్టీఆర్, చంద్రబాబు పట్ల అమితమైన అభిమానంతో ఉండేవారని టీడీపీ నాయకులు తెలిపారు.

గుంటూరు జిల్లా తుళ్లూరులో టీడీపీ కార్యకర్త సాంబశివరావు గుండెపోటుతో సోమవారం వేకువజామున చనిపోయారు. తమ అధినేత అరెస్టు, కోర్టుకు తీసుకెళ్లడం, రాజమహేంద్రవరం జైలుకు తరలించడం దృశ్యాలను టీవీలో చూసిన ఆయన తీవ్ర ఆవేదన చెందారు.

