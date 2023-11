Citizen for Democratic Forum Complaint On Why AP Needs Jagan To Governor : రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో వైసీపీ 'జగనే ఎందుకు కావాలంటే (Why AP Needs Jagan)' కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వ వనరులు, సిబ్బందిని వినియోగించడాన్ని సిటిజన్‌ ఫర్‌ డెమోక్రటిక్‌ ఫోరం (Citizen for Democratic Forum) తప్పు పట్టింది. ఈ మేరకు ఆ సంస్థ అధ్యక్షుడు, విశ్రాంత న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ భవానీ ప్రసాద్‌ (Justice Bhavani Prasad), ఉపాధ్యక్షుడు, విశ్రాంత ఐఏఎస్‌ అధికారి టి.గోపాలరావు, సీఎఫ్‌డీ కార్యదర్శి, రాష్ట్ర మాజీ ఎన్నికల కమిషనర్‌ నిమ్మగడ్డ రమేశ్‌కుమార్‌ (Nimmagadda Ramesh Kumar) గవర్నర్‌కు లేఖ రాశారు. దీనితో పాటు ఓటరు జాబితాల రూపకల్పనలో గ్రామ, వార్డు సచివాలయ సిబ్బందిని వినియోగించడాన్ని తప్పుబడుతూ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి కూడా సీఎఫ్‌డీ ఫిర్యాదు చేసింది.