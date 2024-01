Book Festival Ending In Vijayawada : పిల్లలు పుస్తకం చూడటం నుంచి చదవడం వైపు మళ్లించాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని రచయిత, సినీ నటుడు తనికెళ్ల భరణి అన్నారు. విజయవాడ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో జరుగుతున్న 34వ పుస్తక మహోత్సవం ముగింపు సభకు ముఖ్యఅతిథిగా తనికెళ్ల భరణి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా తణికెళ్ల భరణి పుస్తక వైభవం, మనుగడపై చర్చించారు. మన పూర్వీకులు అపారమైన సాహిత్య నిధిని మనకు పుస్తకాల ద్వారా ఇచ్చి వెళ్లారని భరణి అభిప్రాయపడ్డారు. అక్షరం అంటే నాశనం లేనిది. పుస్తక పఠనం జీవితంలో భాగమని ప్రతి ఒక్కరూ అర్ధం చేసుకోవటంతో పాటు, అన్వయించుకోవాలి అని సూచించారు. పిల్లలను పుస్తకాలు చూడటం నుంచి చదవటం వైపు మళ్లించాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులపై ఉందని తెలియజేశారు.

ప్రస్తుతం విద్యార్థులు సాంకేతికత వైపు చూస్తూ పుస్తకాలను పెడచెవిన పెడుతున్నారని, అది మంచి పరిణామం కాదని భరణి స్పష్టం చేశారు. మంచి పుస్తకంలో ఒక పేజీ తీస్తే ప్రపంచానికి ఒక కొత్త కిటికీ తీసినట్లు అవుతుందన్నారు. మన పద్యం, సాహిత్యం ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి లేదని స్పష్టం చేశారు. అల్జీమర్స్ వ్యాధికి పుస్తక పఠనం, పద్యం వలె వేయడం ఔషధమని కొనియాడారు. పుస్తకం ఉన్న ఇంటిని ఇల్లు అందాం లేని దానిని కొంప అందామని చమత్కరించారు.