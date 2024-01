CM Jagan Promises Not Fulfilled for Small Industries: తియ్యని మాటలు, ఉత్త చేతులు. ఇది జగన్‌ బిల్డప్‌కు సరిగ్గా సరిపోయే ట్యాగ్‌ లైన్‌. పరిశ్రమలకు రీస్టార్ట్‌ ప్యాకేజ‌్ అంటూ (Ministry of Micro Small and Medium Enterprises) ఎంఎస్​ఎంఈలను ఊరించిన జగన్‌ ఉసూరుమనిపించారు. ప్రభుత్వ శాఖల వస్తు సేకరణలో ఎంఎస్​ఎంఈల నుంచి కొంత తప్పనిసరిగా సేకరించేలా ఉత్తర్వులిస్తామని నమ్మబలికిన జగన్ మూడేళ్లైనా అమలు చేయలేదు. చిన్న పరిశ్రమలు డీలా పడుతున్నా చేయూతనివ్వడం లేదు. 2020లో రీస్టార్ట్‌ ప్యాకేజీ అంటూ ఇలా ఉదరగొట్టారు సీఎం జగన్‌. ఈ మాట చెప్పి కూడా మూడేళ్లైంది. జగనన్న తియ్యటి మాటలు నమ్మి కొందరు చిన్నపరిశ్రమల యజమానులు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు వెళ్లి కంగుతిన్నారు. జగన్‌ చెప్పినట్లు తమ ఉత్పత్తులు తీసుకోవాలని అడిగారు. కానీ అధికారులు రివర్స్‌ గేర్‌ వేశారు. అసలు ప్రభుత్వం నుంచి అలాంటి అధికారిక ఆదేశాలు రాలేదని చెప్పేశారు. మరి చిన్నపరిశ్రమలపై జగన్‌ అంత ప్రేమ ఎందుకు ఒలకబోశారు. ఆయనంతే ఎన్నో చెప్తారు కానీ చెప్పినవేవీ చేయరు.