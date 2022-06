Tatapudi Is No More: వంద మందికి పైగా శిష్యులను ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దిన ప్రముఖ వయోలిన్ విద్వాంసులు తాతపూడి సుబ్బరాయశాస్త్రి(92) ఇకలేరు. ఆయన స్వగ్రామమైన పల్లిపాలెంలో శనివారం తుదిశ్వాస విడిచారు. ప్రముఖ కళాకారులు మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ, బుర్రా శివరామకృష్ణశర్మ, రేఖపల్లి శ్రీనివాసమూర్తి, ముప్పరవపు సింహాచలశాస్త్రి తదితరులకు వాయిద్య సహకారాన్ని అందించారు. కాకినాడ జిల్లా కాజులూరు మండలం పల్లిపాలెం గ్రామంలో 1930లో సూరమ్మ, వెంకటశర్మ దంపతులకు ఆయన జన్మించారు. మహేంద్రవాడ బాపన్నశాస్త్రి, మహేంద్రవాడ కామేశ్వరరావు వద్ద శిష్యుడిగా సంగీత పాఠాలు అభ్యసించిన ఆయన.. సునాద విద్వన్మణి, సువాయులీనాచార్య తదితర బిరుదులు, అనేక కచేరీల్లో బంగారు కంకణాలను పొందారు.

ఇవీ చదవండి: