ప్రారంభం కానున్న తెలంగాణ బడ్జెట్ సమావేశాలు

Telangana Budget Meetings 2023: తెలంగాణ వార్షిక బడ్జెట్ సమావేశాలు నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఉభయ సభల సభ్యులనుద్దేశించి మధ్యాహ్నం 12 గంటల 10 నిమిషాలకు గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ ప్రసంగించనున్నారు. నిరుడు బడ్జెట్ సమావేశాల ప్రారంభం సందర్భంగా గవర్నర్ ప్రసంగం లేదు. రెండేళ్ల తర్వాత గవర్నర్ తమిళిసై, ఉభయ సభల సభ్యులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు.

State Budget Meetings Will Start Today: పోలీసు సిబ్బంది ప్రత్యేక వాహన శ్రేణి ముందుకు కదులుతుండగా గవర్నర్ రాజ్‌భవన్ నుంచి శాసనసభకు చేరుకుంటారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపిన ప్రసంగానికి తమిళిసై బుధవారం ఆమోదముద్ర వేశారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో గవర్నర్ ప్రసంగంలో ఉండే అంశాలపై ఆసక్తి నెలకొంది. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్రసంగంలో ఏ ఏ అంశాలు ఉన్నాయోనన్న ఉత్కంఠ ఉంది. గవర్నర్ ప్రసంగం అనంతరం ఉభయ సభలు వాయిదా పడతాయి.

State Budget Meetings 2023: ఆ తర్వాత అసెంబ్లీ, కౌన్సిల్ సభా వ్యవహారాల సలహా సంఘాలు విడివిడిగా సమావేశమవుతాయి. బడ్జెట్ సమావేశాల పనిదినాలు, ఎజెండా, చర్చించే అంశాలను సమావేశంలో ఖరారు చేస్తారు. 10 రోజుల పాటు బడ్జెట్ సమావేశాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై ఉభయసభల్లో రేపు చర్చ జరగనుంది. 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రాష్ట్ర వార్షిక ప్రణాళికను ప్రభుత్వం సోమవారం ఉభయసభల్లో ప్రవేశపెట్టనుంది.

శాసనసభలో ఆర్థిక మంత్రి హరీశ్‌రావు, మండలిలో శాసనసభా వ్యవహారాల శాఖా మంత్రి ప్రశాంత్‌రెడ్డి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా వివిధ అంశాలు కూడా చర్చకు రానున్నాయి. రైతుల సమస్యలు, ఉద్యోగ నియామకాలు, ఆర్థిక పరిస్థితులు, శాంతి భద్రతలు, పోడు భూముల సమస్య, విద్యుత్, సాగునీటి అంశాలు, తదితరాలు ప్రస్తావనకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున కొన్ని తీర్మానాలు, బిల్లులను సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది.

ప్రజా సమస్యలపై గళమెత్తేందుకు విపక్షాలు సిద్ధం: ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు, ప్రజా సమస్యలను శాసనసభ వేదికగా ప్రస్తావించనున్నట్లు కాంగ్రెస్‌ శాసనసభా పక్ష నేత మల్లు భట్టి విక్రమార్క వెల్లడించారు. ఎన్నికల హామీల అమలుకు పట్టుబడతామన్న ఆయన రాష్ట్ర సాధనకు మూలమైన నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలకు సంబంధించి అన్ని అంశాలను సమావేశాల్లో లేవనెత్తనున్నట్లు తెలిపారు.

State Legislature Budget Sessions 2023: సాగునీటి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం, రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి, అప్పులపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తామన్నారు. షాదీముబారక్‌కు అధిక నిధులు, పెండింగ్ దరఖాస్తులకు ఆమోదం, ఇమామ్‌లకు గౌరవవేతన బకాయిలు, పాతనగరం అభివృద్ధి, మెట్రో విస్తరణ తదితర అంశాలపై సభలో చర్చకు పట్టుపట్టేందుకు ఎంఐఎం సిద్ధమవుతోంది. వ్యవసాయానికి విద్యుత్‌ కోతలు, ధరణి, ఉద్యోగుల బదిలీలకు సంబంధించి 317 జీవో అమలుతో ఇబ్బందులు సహా అన్ని ప్రజాసమస్యలు సభలో ప్రస్తావించనున్నట్లు బీజేపీ వెల్లడించింది.

BJP Revealed That Public Issues Will Be Mentioned: పోడు భూముల సమస్య, సొంత జాగా ఉన్నవారికి ఆర్థిక సాయం తదితర అంశాలపై ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన సమాధానం కోసం ప్రయత్నిస్తామని ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్‌ అన్నారు. బడ్జెట్‌ సమావేశాలను కనీసం నెలరోజులైనా నిర్వహించాలని బీఏసీలో కోరతామని విపక్ష నేతలు ప్రకటించారు. ప్రజాసమస్యల ప్రాధాన్యం, చర్చకు అవకాశం కల్పించేలా నిర్వహించేందుకు పట్టుబడతామన్నారు.

