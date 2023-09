TDP Protests in AP Over Chandrababu Arrest: చంద్రబాబు అరెస్టుకు వ్యతిరేకంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసన దీక్షలు (Protests in AP) కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. అధినేతను అక్రమంగా అరెస్టు చేశారంటూ అభిమానులు తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చంద్రబాబును రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేకే ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడ్డారంటూ మండిపడ్డారు. బాబును విడుదల చేసేవరకు దీక్షలకు విరామం ప్రకటించే ప్రసక్తే లేదని తెలుగుదేశం నేతలు స్పష్టం చేస్తున్నారు.