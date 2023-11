TDP MLA Ganta Srinivasa Rao Questions to CM Jagan: నిన్నటిదాకా "మా నమ్మకం నువ్వే జగన్‌" అన్న రాష్ట్ర ప్రజలు ఇక ఇప్పుడు "నిన్ను నమ్మం జగన్‌" అని మొహం మీదే చెప్పేస్తున్నారని టీడీపీ ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు విమర్శించారు. గడపగడపకూ వైసీపీ అన్నారని.. గడపగడపలో అవమానంతో వెనుదిరిగారని ఎద్దేవా చేశారు. ఇప్పుడు "వై ఏపీ నీడ్స్‌ జగన్‌" (Why AP Needs Jagan) అనే కొత్త పల్లవి అందుకొన్నారని.. కానీ ప్రజలు మాత్రం 'ఏపీ హేట్స్‌ జగన్‌' అనే స్వరం అందుకున్నారని అన్నారు. వద్దు వద్దు ఈ జగన్.. మళ్లీ మా కొద్దు ఈ జగన్.. అనే నినాదంతో ప్రజలు ఉన్నారని, X (ట్విట్టర్) వేదికగా టీడీపీ ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికి 20 ప్రశ్నలతో బహిరంగ లేఖ రాశారు.