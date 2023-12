Prizes Will be Awarded to The Winners : పోటీల నిర్వహించిన ప్రతి విభాగంలోనూ బంగారం, వెండి, కాంస్య నందులను ప్రదానం చేశారు. సినిమాలు, టీవీలు వచ్చినా నాటకం ఎప్పటికీ బ్రతికే ఉంటుందని మంత్రి అంబాటి రాంబాబు వివరించారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా ఈ అవార్డులు అందజేసినట్లు ఏపీఎఫ్​డీసీ ఛైర్మన్​ పోసాని కృష్ణమురళి పేర్కొన్నారు. ఎన్టీఆర్​ రంగస్థల అవార్డు అందుకున్న రామలింగ శాస్త్రి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.