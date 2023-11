High Court on TDP Leaders Petitions: రాజధాని పరిధిలో అసైన్డ్ ల్యాండ్‌ (Assigned Land case) కొనుగోలులో అవకతవకలు జరిగాయనే ఆరోపణలతో మాజీ మంత్రి నారాయణపై సీఐడి అధికారులు కేసు (CID case against former minister Narayana) నమోదు చేశారు. సీఐడి నమోదు చేసిన కేసులో ముందస్తు బెయిల్‌, క్వాష్‌ కోరుతూ పిటిషన్​లు దాఖలు చేశారు. ఆ పిటిషన్‌లపై హైకోర్టు విచారణ జరిపి.. తదుపరి విచారణను రెండు వారాలకు (High Court on Narayana petition) వాయిదా వేసింది. గతంలో రాజధాని బృహత్‌ ప్రణాళిక రూపకల్పన, అమరావతి ఇన్నర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు ఎలైన్‌మెంట్‌లో అక్రమాలు జరిగాయంటూ.. వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ఆళ్ల రామకృష్ణా రెడ్డి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై సీఐడీ 2022లో పలువురిపై కేసులు నమోదు చేసింది.