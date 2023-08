CM Jagan Not Pressing the Button దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా అర్హులైన పేద విద్యార్థులందరికీ పూర్తి ఫీజు రీయంబర్స్ మెంట్ చేస్తున్నామని కాలేజీలకు చెల్లించాల్సిన ఫీజుల మొత్తాన్ని ఏ త్రైమాసికానికి ఆ త్రైమాసికమే విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో నేరుగా జమచేస్తున్నామని సీఎం జగన్ చెబుతున్నారు కానీ వాస్తవ పరిస్థితులు మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి. 2023-24 విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభమై రెండు నెలలు గడిచిపోయింది. కానీ ప్రభుత్వం గత ఏడాదికి సంబంధించిన మూడో విడతను ఇప్పుడు విడుదల చేస్తుంది. సీఎం మాత్రం అన్నీ ఎప్పటికప్పుడే ఇచ్చేస్తున్నట్లు పచ్చి అబద్ధాలు చెబుతూ.. మభ్యపెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

YCP did not pay fees in four years of coming to power: వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన ఈ నాలుగేళ్లలో ఏ ఒక్క ఏడాదీ సకాలంలో బోధన రుసుములు, వసతిదీవెన చెల్లించలేదు. గతేడాదికి సంబంధించిన నాలుగో విడత త్రైమాసిక ఫీజు ఇంకా బకాయి ఉంది. ఇక ఏ త్రైమాసికానికి ఆ త్రైమాసికమే ఫీజులు చెల్లిస్తున్నామని సీఎం జగన్ చెబుతున్నది ఎంత అబద్ధమో చెప్పేందుకు శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వ విద్యాలయంలో జరిగిన ఘటనే నిదర్శనం. ఫీజులు చెల్లించలేదని ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయంలోనే విద్యార్థులకు పరీక్షలు పెట్టలేదు. వసతిదీవెన, విద్యాదీవెన ఫీజులను ప్రభుత్వం చెల్లించకపోవడంతో విద్యార్థులు వర్సిటీ యాజమాన్యానికి కట్టలేకపోయారు. దీంతో ఫీజులు చెల్లించలేదని పీజీ నాలుగో సెమిస్టర్ పరీక్షలు పెట్టలేదు. ముందుగా ఫీజులు చెల్లించాలని ప్రభుత్వం ఇచ్చాక తీసుకోవాలని వర్సిటీ మేనేజ్​మెంట్ ఒత్తిడి చేస్తోంది. ఒక ఏడాది చదువు పూర్తయినా ట్యూషన్ ఫీజు, హాస్టల్ ఫీజులు అడగకుండా కళాశాలలు ఉంటాయా ఉచితంగానే పాఠాలు చెబుతాయా సీఎం జగన్ మాత్రం ఇవేవీ పట్టించుకోవట్లేదు.

Colleges give Certificates only on Payment of Fees: మూడేళ్ల డిగ్రీ పూర్తయి చాలామంది కళాశాల నుంచి వెళ్లిపోయారు. యాజమాన్యాలు మాత్రం ఫీజులు చెల్లిస్తేనే ధ్రువపత్రాలు ఇస్తామంటున్నాయి. ప్రభుత్వం త్రైమాసికానికి 6 వందల 98 కోట్లు చెల్లించాలి. ప్రభుత్వం సకాలంలో ఇవ్వకపోవడంతో పేద విద్యార్థులు ముందుగా అప్పులు చేసి ఈ మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సివస్తోంది. ఇంజినీరింగ్‌లో ప్రస్తుతం రెండు, మూడు, నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఉన్నవారి నుంచి గతేడాది ఫీజులను కళాశాలలు ఎప్పుడో వసూలు చేసేశాయి. ఈ విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభమైనందున ఈ ఏడాది ఫీజు కట్టాలంటున్నాయి. ప్రభుత్వం మాత్రం గతేడాది వాటినే ఇంకా సాగదీస్తోంది. డిగ్రీలో ప్రస్తుతం రెండు, మూడు సంవత్సరాల్లో ఉన్నవారికి మరో త్రైమాసికం ఫీజులు బకాయి పెట్టింది. ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదంటే యాజమాన్యాలు ఊరుకుంటాయా డబ్బులిస్తేనే కళాశాలకు రావాలంటూ పిల్లల్ని ఒత్తిడి చేస్తున్నాయి.

Government did not pay Quarterly Fee: కరోనా సమయంలో కళాశాలలు నడవలేదంటూ 2020-21లో ప్రభుత్వం ఒక త్రైమాసిక ఫీజును ఎగ్గొట్టింది. యాజమాన్యాలు మాత్రం ఆన్‌లైన్‌, ఆఫ్‌లైన్లలో సిలబస్ పూర్తిచేసి పరీక్షలు పెట్టినందున మొత్తం ఫీజును వసూలు చేసుకున్నాయి. వసతి దీవెన ఒక విడతకు ఎగనామం పెట్టింది. హాస్టల్లో ఏడాది ఉండి చదువుకున్న తర్వాత ఫీజు చెల్లించకపోతే విద్యార్థులను యాజమాన్యాలు హాస్టల్లో ఉంచుతాయా గత విద్యాసంవత్సరం పూర్తయినా వసతి దీవెన సగమే ఇవ్వడంతో మిగతా మొత్తాన్ని తల్లిదండ్రులే చెల్లించుకున్నారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చే 20వేల రూపాయలు ఏ మూలకూ చాలవని తల్లిదండ్రులు అంటుంటే ప్రభుత్వం ఆ మొత్తాన్నీ సకాలంలో ఇవ్వడం లేదు.

PG teaching in private colleges: ప్రైవేటు కళాశాలల్లో పీజీ బోధన రుసుముల చెల్లింపును ప్రభుత్వం 2020-21 నుంచి నిలిపివేసింది. అప్పటివరకు ఉన్న బకాయిలను చెల్లించకుండా యాజమాన్యాలను బెదిరించి బకాయిల సెటిల్‌మెంట్ చేస్తోంది. బకాయిలు 75శాతం ఇస్తామని ఇంతే తీసుకోవాలని బెదిరించింది. వారి నుంచి బలవంతంగా సమ్మతి పత్రాలను తీసుకొంది. భవిష్యత్తులో దీనిపై కోర్టుకూ వెళ్లబోమనే హామీ పత్రాలు రాయించుకుంది. అయినా బకాయిలను ఇవ్వడం లేదు. పీజీ ఫీజులను ప్రభుత్వం చెల్లించకపోవడంతో చాలా కళాశాలల్లో విద్యార్థుల ధ్రువపత్రాలు ఉండిపోయాయి. కొంతమంది ఫీజులు చెల్లించి పత్రాలు తీసుకువెళ్లగా.. చాలామంది కళాశాలలోనే వదిలేశారు.