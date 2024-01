World Telugu Mahasabhalu in Rajamahendravaram : జాతి సాంస్కృతిక గొంతుక భాషేనని, అమ్మ భాష తెలుగు వ్యాప్తికి అందరూ బాధ్యత తీసుకోవాలని మిజోరం గవర్నర్​ కంభంపాటి హరిబాబు పిలుపునిచ్చారు. తెలుగుభాష పట్ల అభిమానం పెంచుకుని వ్యాప్తి చేయాలని పేర్కొన్నారు. ఆంధ్ర సారస్వత, చైతన్య విద్యాసంస్థల సంయుక్తల ఆధ్వర్యంలో రెండు రోజున నిర్వహించిన రెండవ అంతర్జాతీయ మహాసభలకు ముఖ్య అతిథిగా హరిబాబు హాజరయ్యారు. రెండో అంతర్జాతీయ తెలుగు మహాసభలకు రాజమహేంద్రవరం గైట్​ ఇంజనీరింగ్​ కళాశాల వైదిక అయింది.

Telugu Language is The Best : తరతరాలకూ ఇవ్వాల్సిన భాషను ప్రజానాయకులు, ఉద్యోగులు, తల్లిదండ్రులు, పెద్దలు మాట్లాడటానికి ఇష్టపడటం లేదని హరిబాబు పేర్కొన్నారు. 2500 ఏళ్ల చరిత్ర, సుమారు 1600 ఏళ్ల సాహితీచరిత్ర ఉన్న భాష తెలుగు అని పేర్కొన్నారు. కవితలు, కథలు, గేయాలు, హరికథలు, బుర్రకథలు వంటి ఎన్నో ప్రక్రియలు తెలుగు భాషలో ఉన్నాయని వెల్లడించారు. అన్నమయ్య, త్యాగయ్య, రామదాసు, పింగళి, ఆరుద్ర, త్రిపురనేని మహనీయుల కీర్తనలు, కవుల రచనలు తెలుగు భాషకు వన్నె తెచ్చాయన్నారు. శ్రీకాకుళం నుంచి శ్రీకాళహస్తి వరకు ఎన్నో నదులు తెలుగు నేలపైనే ప్రవహిస్తున్నాయని వివరించారు. కాటన్ మహాశయుని కారణంగా గోదావరి నది జలాలు సస్య శ్యామలం చేస్తున్నాయన్నారు.