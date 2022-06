He as She: నానాటికీ సైబర్ నేరాలు పెరిగిపోతున్నాయి.. రోజుకో వెరైటీ మోసంతో దోచుకుంటున్నారు కేటుగాళ్లు. అలాంటి ఓ ఘరానా మోసమే అన్నమయ్య జిల్లాలో జరిగింది. గొంతుమార్చి ఆడగొంతుతో తియ్యగా మాట్లాడి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వందల మంది వద్ద నుంచి లక్షల రూపాయలు దోచేశాడో యువకుడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటికి పట్టణానికి చెందిన రావూరి కుమార్ అనే వ్యక్తి ఆడగొంతుతో పలువురుని మోసం చేసి డబ్బులు వసూలు చేశాడు. గత ఏప్రిల్​లో పట్టణానికి చెందిన ఓ వ్యక్తికి ఫోన్​ ద్వారా పరిచయమైన కుమార్.. ఆడ గొంతుతో మాయమాటలు చెప్పాడు. తన ఇంట్లో పరిస్థితి బాగోలేదని పిల్లాడి స్కూల్ ఫీజు కట్టాలని కొంత నగదు సాయం చేయాలని కోరాడు. ఆమె (అతడు) మాటలకు ఆకర్షితుడైన సదరు వ్యక్తి రూ. 16 వేల నగదును ఫోన్​పే​ చేశాడు. ఇలా జరిగిన తర్వాత మరోసారి ఇంకా డబ్బు కావాలని అడిగాడు.

ఆ వ్యక్తి తన వద్ద లేవని చెప్పటంతో.. కుమార్​ తన అసలు రూపం బయటపెట్టాడు. తనతో మాట్లాడిన మాటలను రికార్డు చేశానని.., వాటిని సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెడతానని బెదిరించాడు. భయపడిపోయిన బాధితుడు రాయచోటి పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. ఫోన్ నెంబర్ ఆధారంగా దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు.. నిందితుడు పట్టణంలోని పోస్ట్​ ఆఫీస్ వీధికి చెందిన కుమార్​గా గుర్తించారు. అదుపులోకి తీసుకొని విచారించగా.. ఆడ గొంతుతో మోసం చేస్తుంది తానేనని ఒప్పుకున్నాడు. ఏపీ-తెలంగాణల్లో వందల మందిని మోసం చేసినట్లు విచారణలో తేలింది. విడతల వారీగా బాధితుల వద్ద నుంచి దాదాపు రూ.8 లక్షలు కాజేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. కుమార్​​పై కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్​కు తరలించామని పోలీసులు వెల్లడించారు.

అందంగా మాట్లాడి.. అందిన కాడికి దోపిడి

ఇవీ చూడండి

జూబ్లీహిల్స్‌లో బాలికపై గ్యాంగ్‌ రేప్‌.. ఐదుగురు నిందితులు అరెస్టు

ANANTHA BABU: తోటి ఖైదీపై ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు దాడి... ?

తాత మొబైల్​లో మనవడు గేమ్స్​.. ఖాతాలో రూ.44 లక్షలు గోవిందా..!