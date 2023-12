Water Supply from Tungabhadra Reservoir to Various Canals : తుంగభద్ర జలాశయంనుంచి హెచ్చెల్సీ, ఎల్​ఎల్​సీ కాలువలతో పాటు సుంకేసుల జలాశయం ద్వారా కేసీ కాలువకు తాగు, సాగు నీరు అందుతుంది. హెచ్చెల్సీ ద్వారా ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాతో పాటు కర్నూలు, కడప జిల్లాలకు తాగు, సాగు నీరందుతోంది. ఈ జిల్లాల్లో హెచ్చెల్సీ కింద 2.85 లక్షల ఎకరాలకు సాగు నీరందుతోంది. ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాల్లో 900 గ్రామాలకు పీఏబీఆర్ ద్వారా తాగునీరు అందుతోంది. ఇంతటి ప్రాధాన్యమున్న హెచ్చెల్సీ కాలువకు ఈసారి కేవలం 17 టీఎంసీ లు మాత్రమే అందింది. ఈ కాలువ ద్వారా గతంలో గరిష్టంగా 38టీఎంసీ ల నీరు రాగా, ఈసారి సగం కూడా ఇవ్వలేకపోయారు. తుంగభద్ర డ్యాంలో 1992 సంవత్సరంలో నీటినిల్వలు లేని గడ్డు పరిస్థితులు ఎదురుకాగా మళ్లీ ఈసారి అలాంటి పరిస్థితి వచ్చిందని అధికారులు చెబుతున్నారు.