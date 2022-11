Fraud in name of jobs : కర్నూలు జిల్లా మద్దికేర గ్రామానికి చెందిన బండారు పృథ్వి అనే యువకుడు ఇంటర్మీడియట్​ వరకు చదువుకున్నాడు. తర్వాత చదువు మానేసి ఓ మెడికల్​ కళాశాలలో ఉద్యోగంలో చేరాడు. జల్సాలకు అలవాటు పడిన పృథ్వి.. సులువుగా డబ్బు సంపాదించే మార్గాల కోసం వెతికి.. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని మోసాలకు పూనుకున్నాడు. ఇలా మోసాలు చేస్తూ.. చివరికి అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్​ పోలీసుల చేతికి చిక్కాడు. గుంతకల్ పోలీసులు ఇతని గురించి సమాచారం అందటంతో అరెస్టు చేశారు.

ఇతని వద్ద నుంచి ​2 లక్షల 5 వేల రూపాయల నగదు, రెండు ద్విచక్రవాహనాలు, మోసాలకు పాల్పండేేందుకు వినియోగించిన పోలీస్ దుస్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోలీస్​ కానిస్టేబుల్​గా విధులు నిర్వహిస్తున్నానని నిరుద్యోగులను నమ్మించి.. పోలీస్, వైద్యశాఖలో ఉద్యోగాల పేరుతో ఎర వేశాడని పోలీసులు తెలిపారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగుల నుంచి రూ.50 లక్షల వరకు వసూళ్లకు పాల్పడినట్లు వెల్లడించారు. గుంతకల్​ నుంచి 11 మంది బాధితులున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇటువంటి వారి పట్ల నిరుద్యోగులు, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచించారు.

పోాలీస్​ పేరుతో మోసం.. యువకుడ్ని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

