EC Show Cause Notice For BLO's And MRO's In Anantapur District : ఎన్నికల సంఘం నిబంధనలను తుంగలో తొక్కి వైసీపీ నాయకుల ఆదేశాలను అమలు చేసిన బీఎల్వో, ఎమ్మార్వో (BLO, MRO)ల పై వేటు పడింది. అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండలోని ఐదు మండలాల్లో నిబంధనలను అతిక్రమించి ఓట్లు తొలగించిన 223 మంది BLOలకు, ఏడుగురు MRO లకు కలెక్టర్‌ షోకాజ్‌ నోటీసులు జారీ చేశారు. డిసెంబర్‌ 11న షోకాస్ నోటీసులు (Show Cause Notice )ఇచ్చిన విషయం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. మొత్తం 3 వేల ఓట్లు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా తొలగించారని ఆర్డీఓ నివేదిక సమర్పించగా 7 రోజుల్లో సమాధానం ఇవ్వాలని కలెక్టర్‌ ఆదేశించి నోటీసులు జారీ చేశారు.