Tungabhadra Upper Canal bridge in Anantapur: కూలిన తుంగభద్ర ఎగువ కాలువ వంతెన
Published on: 45 minutes ago |
Updated on: 5 minutes ago
Updated on: 5 minutes ago
Tungabhadra Upper Canal bridge in Anantapur: కూలిన తుంగభద్ర ఎగువ కాలువ వంతెన
Published on: 45 minutes ago |
Updated on: 5 minutes ago
Updated on: 5 minutes ago
17:51 January 17
వంతెనలో ఇరుక్కున్న ఆటో, మహిళ గల్లంతు
Tungabhadra Upper Canal bridge in Anantapur: అనంతపురం జిల్లాలోని తుంగభద్ర ఎగువ కాలువ వంతెన కూలింది. ఈ ఘటన బొమ్మనహాళ్ మండలం ఉడేహాల్ గ్రామ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో ఓ ఆటో ఇరుక్కుపోయింది. ఇందులోని కూలీలను స్థానికులు సురక్షింతగా బయటికి తీసుకురాగా.. ఓ మహిళ గల్లంతైంది. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు.. మహిళ ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
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