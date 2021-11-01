భారత్ స్కోర్ కంటే పెట్రోల్ ధరే ఎక్కువ కదయ్యా!
భారత్ స్కోర్ కంటే పెట్రోల్ ధరే ఎక్కువ కదయ్యా!
టీ20 ప్రపంచకప్లో టీమ్ఇండియా దారుణ ఓటములకు సగటు అభిమాని నిజంగానే తీవ్ర నిరాశకు గురవుతున్నాడు. ప్రపంచకప్ టోర్నీల్లో చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్పై తిరుగులేని రికార్డున్న టీమ్ఇండియా.. తొలి మ్యాచ్లోనే ఓటమిపాలైంది. దీంతో ఆటలో ఎవరికైనా గెలుపోటములు సహజమే అని చాలా మంది తేలిగ్గా తీసుకున్నారు. కానీ, న్యూజిలాండ్తో ఆట చూశాక ఇది అసలు కోహ్లీసేనేనా..? టైటిల్ ఫేవరెట్ జట్టేనా..? అనే అనుమానం కలిగింది.
క్రీజులో నిలబడి ఆడాలనే పట్టుదల ఏ ఆటగాడిలోనూ కనిపించలేదు. వచ్చిన బ్యాటర్లు అందరూ వచ్చినట్లు షాట్లు ఆడటం పెవిలియన్ చేరడం.. ఏదో వచ్చామా.. ఆడామా.. వెళ్లామా అన్నట్లు కనిపించింది. ఈ క్రమంలోనే చివరికి అతి కష్టం మీద 110/7 పరుగులు చేసి ఏదో నెట్టుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత బౌలింగ్లో రాణించి విజయంపై ఆశలు పెంచుతారేమో అని ఎదురుచూసిన అభిమానులకు మరోసారి నిరాశే ఎదురైంది. కివీస్ ఛేదనలో 14.3 ఓవర్లలోనే రెండు వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని పూర్తిచేసింది. దీంతో టీమ్ఇండియా సెమీస్ అవకాశాలు దాదాపు మూసుకుపోయాయి.
ఈ నేపథ్యంలోనే తీవ్ర అసహనానికి గురైన అభిమానులు, నెటిజన్లు సామాజిక మాధ్యమాల్లో కోహ్లీ సేనపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. దారుణమైన ట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు. కోచ్ రవిశాస్త్రి, మెంటార్ ధోనీ, కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ.. ప్రతి ఒక్కర్నీ టార్గెట్ చేస్తూ తమ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కోహ్లీసేన కొట్టిన స్కోర్.. భారత్లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర కంటే తక్కువే అని వ్యంగ్యంగా మీమ్స్ పెడుతున్నారు. ఐపీఎల్లో రాణిస్తూ.. ఇక్కడ విఫలమవడంపైనా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఐపీఎల్ను బ్యాన్ చేయాలంటూ పోస్టులు చేస్తున్నారు.
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#BanIPL Ind poor performance pic.twitter.com/lGXUXi8jVv— PRAKASH MSD (@Prakash53732671) October 31, 2021
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If this made u laugh than Retweet #IndiaVsNewZealand#INDvsNZ #panauti #BanIpl pic.twitter.com/SyParUmUWY— Sidharth Shukla FC (@Sidharth_BB14) October 31, 2021
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Indian awaam #BanIPL ka trend chlaty hwy.— Liaquat Ali 🇵🇰 (@liaquatJ150IVF) October 31, 2021
Meanwhile Pakistani awaam : 🤣 pic.twitter.com/i5xrFya4IO
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What are doing Indian players. #BanIPL pic.twitter.com/alqHO7sb2U— Sujit Kumar Pradhan (@sujit__pradhan) October 31, 2021
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Meanwhile other teams lining up to play against India to win and to increase their NRR 💥#BanIPL #Mauka_Mauka #harbhajansingh #Shame— Shomail Jaffri (@shom47960) October 31, 2021
Congratulations India pic.twitter.com/G16PRNwvWk
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Indian Cricket Team during #BanIPL— Amitabh ₚₐᵣₒ𝒹ᵧ (@Sirbachpan) October 31, 2021
T20World Cup IPL pic.twitter.com/05cjxU9vY0
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#IndiaVsNewZealand— Pankaj (@Innocent_PW) October 31, 2021
Indian Cricket Team
Ganguly
BCCI#BanIPL #INDvsNZ pic.twitter.com/weMnF3jiG2