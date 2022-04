Most Runs in IPL up to 99 Matches: ఏ ఫార్మాట్‌లోనైనా వంద మ్యాచ్‌లు ఆడటమంటే ప్రత్యేకమే. అదీనూ ఒకే లీగ్‌లో ఆ ఘనత సాధించాలంటే.. కొన్నేళ్లుగా నిలకడైన ఆటతీరును ప్రదర్శించాలి. అయితే వందో మ్యాచ్‌ ముందు వరకు (99) ఆడిన మ్యాచుల్లో భారీగా పరుగులు చేసిన వారి జాబితాలో ఇద్దరు టీమ్‌ఇండియా ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. వారిలో ఒకరు మాజీ కాగా.. ఇప్పుడు మంచి ఫామ్‌లో ఉన్న బ్యాటర్.. ఇంతకీ ఈ లిస్ట్‌లోని భారత ప్లేయర్లు ఎవరు.. మొదటి స్థానంలో ఉన్న .. ఆ తర్వాతి బ్యాటర్లు ఎవరనేది తెలుసుకుందాం..

గేల్

క్రిస్‌ గేల్‌: బంతి దొరికితే చాలు బౌండరీ ఆవలకు పంపించేందుకు సుడిగేల్‌ ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటాడు. మరి అలాంటి క్రిస్‌ గేల్ ఫామ్‌లో లేకపోవడం వల్ల ఈ సారి ఏ ఫ్రాంచైజీ తీసుకోలేదు. అయినా ఇప్పటికీ గేల్‌ మీద రికార్డులు ఉండటం విశేషం. గత సీజన్‌ వరకు 142 మ్యాచ్‌లను ఆడిన గేల్‌ ఆరు శతకాలు, 31 అర్ధశతకాలతో 4,965 పరుగులు చేశాడు. అత్యధిక స్కోరు 175 నాటౌట్. ఇలాంటి క్రిస్‌ గేల్‌ 99 మ్యాచ్‌లు ఆడేటప్పటికి 3,578 పరుగులు చేసి ఈ జాబితాలో టాప్‌లో ఉన్నాడు. రాహుల్

