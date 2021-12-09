'ఆర్ఆర్ఆర్' ట్రైలర్ అదరహో.. తారక్, చెర్రీ యాక్టింగ్ నెక్ట్స్ లెవెల్
Updated on: 29 minutes ago
'ఆర్ఆర్ఆర్' ట్రైలర్ అదరహో.. తారక్, చెర్రీ యాక్టింగ్ నెక్ట్స్ లెవెల్
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అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'ఆర్ఆర్ఆర్' ట్రైలర్ వచ్చేసింది. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు, రోమాలు నిక్కబొడిచే సన్నివేశాలు, ప్రతి భారతీయుడిలో ప్రేరణ నింపేలా సాగిన డైలాగ్లతో ట్రైలర్ ఆద్యంతం అదరహో అనేలా సాగింది. మొత్తంగా ఈ ట్రైలర్ సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత భారీగా పెంచింది. ఇక, అల్లూరి సీతారామరాజుగా మెగా పవర్స్టార్ రామ్చరణ్, కొమురం భీమ్గా యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ నటన అదిరిపోయింది. "భీమ్.. ఈ నక్కల వేట ఎంతసేపు.. కుంభస్థలాన్ని బద్దలుకొడదాం రా' అంటూ రామ్చరణ్ చెప్పే డైలాగ్ ప్రేక్షకుల చేత ఈలలు వేయిస్తోంది.
థియేటర్స్లో ఫ్యాన్స్ రచ్చ
థియేటర్లలో విడుదలైన 'ఆర్ఆర్ఆర్' ట్రైలర్ను చూసేందుకు అభిమానులు భారీ సంఖ్యలో హాళ్లకు తరలివచ్చారు. ఈలలు వేస్తూ పేపర్ కటింగ్స్ను గాల్లోకి ఎగరేస్తూ ప్రచార చిత్రాన్ని ఎంజాయ్ చేశారు. థియేటర్ బయట భారీ సైజ్ కేక్లు కట్ చేస్తున్నారు. తారక్, చెర్రీ ఫ్లెక్సీలకు పూలదండలు వేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్మీడియాలో ట్రెండ్రింగ్ అవుతున్నాయి.
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యాక్షన్, ఎమోషనల్ డ్రామాగా రూపొందిన 'ఆర్ఆర్ఆర్'లో అల్లూరి సీతరామరాజుగా రామ్చరణ్, కొమురం భీమ్గా తారక్ నటించారు. ఈ సినిమా విడుదల కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ ప్రియులందరూ ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సుమారు రూ.450 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో రూపుదిద్దుకున్న ఈ చిత్రాన్ని డీవీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ పతాకంపై దానయ్య నిర్మించారు. కీరవాణి స్వరాలు అందించారు. ఆలియాభట్ , ఒలీవియా మోరీస్ కథానాయికలు. శ్రియ, సముద్రఖని, అజయ్ దేవ్గణ్ కీలకపాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, 'దోస్తీ', 'నాటు నాటు', 'జనని' పాటలు అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి.
ఇదీ చూడండి: 'ఆర్ఆర్ఆర్' నుంచి 'భీమ్' కొత్త లుక్ వచ్చేసింది