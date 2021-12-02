అఖండ 'మాస్ జాతర' కాదు.. అంతకుమించి.. ఇవే సాక్ష్యాలు!
అఖండ 'మాస్ జాతర' కాదు.. అంతకుమించి.. ఇవే సాక్ష్యాలు!
Akhanda Fans Celebrations: జై బాలయ్య.. జైజై బాలయ్య.. 'అఖండ' రిలీజ్ సందర్భంగా థియేటర్లు అన్నింటిలో మార్మోగిన నినాదమిది. బాలయ్య కటౌట్కు కొబ్బరికాయలు కొట్టి, హారతులు పట్టారు. వెండితెర మీద నటసింహాన్ని చూసిన అభిమానుల ఆనందానికి అంతులేదు. 'అఖండ' విజయాన్ని తమదైన శైలిలో సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఇదంతా మన తెలుగు రాష్ట్రాలకే పరిమితమైందని అనుకుంటే పొరపాటే. ఒవర్సీస్లోని థియేటర్లలో కూడా 'అఖండ'ను చూసి ఫ్యాన్స్ ఖుష్ అయ్యారు. జై బాలయ్య నినాదాలతో రచ్చ రచ్చ చేశారు.
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జై బాలయ్య— vamsi nallampati (@vamsinallampati) December 2, 2021
బాలయ్య ఫ్యాన్స్ అంటే మాస్ అమ్మాయి అయన అబ్బాయి అయన🔥🔥#AkhandaRoar #Akhanda #NandamuriBalakrishna pic.twitter.com/RdG8THIr5C
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Kurnool masssssssss🔥🔥🔥 #Akhanda pic.twitter.com/stNsQJzJnz— john (@Janakiram99991) December 2, 2021
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Srikakulam SVC 🔥#Akhanda#RoaringBlockbusterHit pic.twitter.com/0ItgGQX8ME— S!D (@siddhu_1919) December 2, 2021
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కికిరిసిన జనం..... మా బాలయ్య మాస్ బొమ్మ పవర్ 🔥🔥🔥🙏🙏🙏— Ravi.AKP (@RaviAKP) December 2, 2021
Tirupathi Group theatres#AkhandaMassJathara pic.twitter.com/x35yUcFDsI
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IMax lone ee range Mass unte single screens lo Poonakala range next level untundi 🔥🔥#JaiBalayya is an emotion 🙌#AkhandaMassJathara is Unstoppable 😍#NandamuriBalakrishna #BoyapatiSreenu @ItsMePragya @MusicThaman #MiryalaRavinderReddy @dwarakacreation @LahariMusic pic.twitter.com/deD84DQqgL— VamsiShekar (@UrsVamsiShekar) December 2, 2021
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Jai Balayya.. Jai jai Balayya Roars 💪🦁🔥— VamsiShekar (@UrsVamsiShekar) December 2, 2021
Prasads IMax 8.45 show interval.. The energy says it all.. BLOCKBUSTER 😎💯
అఖండ “విజయం”#AkhandaMassJathara#NandamuriBalakrishna #BoyapatiSreenu @ItsMePragya @IamJagguBhai @actorsrikanth @MusicThaman @dwarakacreation pic.twitter.com/J5UqA5zrNY
హౌస్ఫుల్
బాలకృష్ణ-బోయపాటి శీను హిట్ కాంబినేషన్కు పెట్టింది పేరు. సింహా, లెజెండ్ వంటి బ్లాక్బస్టర్ల తర్వాత వీరి కాంబోలో వచ్చిన చిత్రం అఖండ. అందులోనూ బాలయ్య నుంచి ఈ మాస్ జాతరలాంటి సినిమా వచ్చి చాలా కాలమైంది. మరి అలాంటి సమయంలో వచ్చిన ఈ చిత్రానికి అభిమానుల సంబరాలు మామూలుగా ఉంటాయా? 'అఖండ' మోత, అభిమానుల కేరింతలతో థియేటర్లు దద్దరిల్లాయి. బుకింగ్ కౌంటర్ల వద్ద హౌస్ఫుల్ బోర్డ్లు దర్శనమిస్తున్నాయి. మాస్, క్లాస్ అని తేడా లేకుండా అన్ని సెంటర్లు ప్రేక్షకులతో కిక్కిరిశాయి.
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అఖండ "విజయం"- అభిమానుల నీరాజనం 🔥🙏#AkhandaMassJathara at the Theaters 💥— VamsiShekar (@UrsVamsiShekar) December 2, 2021
BLOCKBUSTER reports from Premiers all over 💯
Poonakalu guaranteed 😎#AkhandaFromToday#NandamuriBalakrishna #BoyapatiSreenu @ItsMePragya @IamJagguBhai @actorsrikanth @MusicThaman @dwarakacreation pic.twitter.com/6tyLhs2atO
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#Akhanda Grand celebrations by New Jersey, USA fans 🔥#BlockBusterAkhanda #NandamuriBalakrishna pic.twitter.com/WF2e1EAD3v— manabalayya.com 🔥 (@manabalayya) December 2, 2021
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#Akhanda Hungama by Adelaide Fans, Australia 🔥#NandamuriBalakrishna pic.twitter.com/335NGEbI5v— manabalayya.com 🔥 (@manabalayya) December 2, 2021
సింపుల్గా బాలయ్య..
'అఖండ' విజయానికి అభిమానులు పూనకాలతో ఊగిపోతూ రకరకాలుగా సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. కానీ బాలయ్య మాత్రం ఈ వేడుకలను దూరంగా ఉన్నారు. గురువారం ఆయన హైదరాబాద్లోని బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిలో ఆక్సిజెన్ జనరేటర్ను ప్రారంభించారు. సినిమా టాక్తో సంబంధం లేకుండా బాలయ్య తన పని తాను చేసుకుపోతున్నారంటూ అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టి ప్రశంసిస్తున్నారు.
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