Most Used Emojis In This Year: ఒకప్పుడు చాటింగ్​ అంటే కేవలం టెక్స్ట్​ మెసేజ్​లు. ఇప్పుడు యూజర్​ భావాలను వ్యక్తపరిచేందుకు కూడా అవకాశం ఉంది. వివిధ యాప్​లలో ఉపయోగించే ఎమోజీలతో మన బాధ, సంతోషం, ప్రేమ లాంటి భావనలను వ్యక్తపరుస్తున్నాం. ప్రస్తుతం చాటింగ్​లో ఇవే ట్రెండింగ్. దీనిని ప్రామాణికంగా తీసుకుని యూనికోడ్ కన్సార్టియం అనే ఎన్​జీఓ ఓ సర్వే నిర్వహించింది. ఈ ఏడాదిలో ఎక్కువ మంది చాలాసార్లు ఉపయోగించిన ఎమోజీలను గుర్తించి ఓ నివేదిక తయారు చేసింది. దీని ప్రకారం సుమారు 92శాతం మంది ఇతరులతో ఆన్​లైన్​ చాటింగ్​ చేయడానికి ఈ డిజిటల్ ఐకాన్​లను ఉపయోగిస్తున్నారని తెలిసింది.

యూనికోడ్ కన్సార్టియం నివేదిక ప్రకారం.. నవ్వుతూ కళ్లలో నీళ్లు వస్తున్న ఎమోజీ(టియర్ ఆఫ్ జాయ్)ని మిగతా ఎమోజీల వినియోగం కంటే 5 శాతం ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారని తెలిపింది. దీనితో పాటు ప్రేమకు గుర్తుగా పెట్టే రెడ్​ హార్ట్​ ఎమోజీ రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో.. విరగబడి నవ్వే (రోలింగ్ ఆన్ ఫ్లోర్ లాఫింగ్) ఎమోజీ, థంబ్స్ అప్ ఎమోజీ, రెండు కళ్లతో ఆగకుండా ఏడ్చే (లౌడ్‌లీ క్రైయింగ్ ఫేస్ ) ఎమోజీలు నిలిచాయి.

మొదటి రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన ఎమోజీలు.. 2019 నుంచి కూడా ప్రథమ, ద్వితీయ స్థానాల్లో కొనసాగుతున్నట్లు ఎమోజీపీడియో గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 3,663 ఎమోజీలు ఉన్నాయని యూనికోడ్ కన్సార్టియం తెలిపింది. అయితే 82 శాతం మంది వీటిలో ఉండే 100 ఎమోజీలను వాడుతున్నట్లు పేర్కొంది.

Most Used Emojis In 2021: టాప్​ 5-10లో నిలిచిన ఎమోజీలను కూడా సంస్థ వెల్లడించింది.

దండం పెడుతున్నట్లు రెండు చేతులు జోడించి ఉండే ఎమోజీ ఆరో స్థానం

ముద్దులు పెడుతున్నట్లు ఉండే ఎమోజీ ఏడో స్థానం

ముఖంపై లవ్​ సింబల్​ ఉండే ఎమోజీ ఎనిమిదో స్థానం

కళ్లలో లవ్​ సింబల్​ ఉండే ఎమోజీ తొమ్మిదో స్థానం

నవ్వు కళ్లతో పాటు పెదాలపై కూడా ఉండే ఎమోజీ పదో స్థానం

2019లో ఎక్కువగా ఉపయోగించిన ఎమోజీలే ఈ ఏడాది కూడా ఉన్నాయని పేర్కొంది. కరోనా కారణంగా ఫేస్​మాస్క్​ ఉండే ఎమోజీ 30 స్థానాలు మొరుగుపడి 156వ స్థానంలో నిలిచినట్లు యూనికోడ్​ కన్సార్టియం తెలిపింది. దీనితో పాటు కరోనా ఆకారాన్ని పోలి క్రిమిలాగా ఉండే ఎమోజీ టాప్​ 500కు చేరినట్లు చెప్పింది. అయితే వ్యాక్సినేషన్​కు సంబంధించిన సిరంజ్​ ఎమోజీని ఎక్కువమంది ఉపయోగించకపోవడం గమనార్హం అని తెలిపింది.

కరోనా ప్రభావం అన్నింటి మీద పడినా కానీ.. ఆన్​లైన్​ చాటింగ్​పై మాత్రం అంతగా ప్రభావం చూపలేకపోయనట్లు యూనికోడ్​ కన్సార్టియం పేర్కొంది. ఇందుకు మనం ఉపయోగించిన ఎమోజీలే సాక్ష్యం అని స్పష్టం చేసింది.

ఇదీ చూడండి: మీ ఆధార్​ కార్డ్​పై దొంగ సిమ్​లు ఉన్నాయా? తెలుసుకోండిలా..