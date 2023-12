Follow Us

Janasena meeting live at Mangalagiri state office: జనసేన పార్టీ విస్తృత స్థాయి సమావేశం మంగళగిరిలోని రాష్ట్ర కార్యాలయంలో జరగనుంది. పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్ అధ్యక్షతన జరిగే సమావేశానికి పీఏసీ సభ్యులతో పాటు రాష్ట్ర కార్యవర్గ నాయకులు, అన్ని జిల్లాల అధ్యక్షులు, పార్టీ అనుబంధ విభాగాల నాయకులు హాజరుకానున్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తు(TDP- Janasena Alliance) నేపథ్యంలో క్షేత్రస్థాయిలో కలిసి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడంపై ప్రణాళికలు రూపొందించనున్నారు. రాబోయే ఎన్నికలకు సంబంధించి ఎలా సన్నద్ధత కావాలో జనసేన నేతలకు పవన్ కల్యాణ్ దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. వైసీపీ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై ఆందోళనలు, ఓటర్ల జాబితా అక్రమాల(Irregularities in AP Voter List) పై పోరాట కార్యాచరణ రూపొందించనున్నారు.