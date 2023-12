నChandrababu in Christmas Celebrations at TDP Office Live: తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షడు నారా చంద్రబాబు దంపతులు గుణదల మేరీమాతను దర్శించుకున్నారు. చంద్రబాబు ఆయన సతీమణి భువనేశ్వరికి టీడీపీ నేతలు దేవినేని ఉమ, కొల్లు రవీంద్ర, జవహర్, వర్ల రామయ్య తదితరులు స్వాగతం పలికారు. మేరీమాత ఆలయంలో చంద్రబాబు దంపతులు(Chandrababu Couple at Mary Mata Temple) ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. మేరిమాత విగ్రహానికి చంద్రబాబు పూలమాల వేశారు. చర్చి విచారణ గురువులు చంద్రబాబు దంపతులకు మేరిమాత చిత్రపటాన్ని అందజేశారు. చంద్రబాబును చూసేందుకు టీడీపీ కార్యకర్తలు గుణదల చర్చివద్దకు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. గుణదల మేరీమాతను దర్శించుకున్న అనంతరం టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో సెమీ క్రిస్టమస్ వేడుకల్లో టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు (TDP Chief Chandrababu in Semi Christmas Celebrations) పాల్గొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సెమీ క్రిష్టమస్ వేడుకల్లో పాల్గొన్న టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీకోసం.